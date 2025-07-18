15 років весілля: як називається річниця, що символізує і як святкувати

Кожна річниця весілля має свою особливу магію, і п’ятнадцяти років разом — лише підтверджує цей негласний закон.

Позаду час, коли двоє стають одним цілим, міцним і крихким водночас. Коли побутові грози лише очищують повітря стосунків, а довіра до партнера зміцнює шлюб і він стає більш прозорим. Як скло чи кришталь.

Як називається 15 річниця весілля і як традиційно її святкують — ми зібрали для тебе найцікавіше.

Як називається 15 річниця весілля