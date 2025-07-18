15 років весілля: як називається річниця, що символізує і як святкувати

Фото Pexels Кожна річниця весілля має свою особливу магію, і п’ятнадцяти років разом — лише підтверджує цей негласний закон. Позаду час, коли двоє стають одним цілим, міцним і крихким водночас. Коли побутові грози лише очищують повітря стосунків, а довіра до партнера зміцнює шлюб і він стає більш прозорим. Як скло чи кришталь. Як називається 15 річниця весілля і як традиційно її святкують — ми зібрали для тебе найцікавіше. Як називається 15 річниця весілля Символом 15-ї річниці подружнього життя стало скло та кришталь. Тож і весілля називають скляним або кришталевим. Натяк зрозумілий: скло чи кришталь прозорі — як щирість між людьми, що прожили разом стільки років. Але водночас — такі ж тендітні. Читати на тему Річниці весілля за роками: назви, ідеї подарунків з нагоди пам’ятної дати Читай, як називаються роковини весіль по роках, які подарунки можна подарувати подружжю для кожного року шлюбу — у нашому матеріалі Варто лише трохи необережності, різких слів чи байдужості — і те, що будувалося роками, може тріснути, як тонкий келих у руці.Ця річниця — мов нагадування: кохання варто берегти й плекати щодня. Як відзначають 15 річницю весілля Розпочинається святкування 15 річниці весілля з особливого ритуалу — символічного умивання “молодят” чистою водою. Кажуть, що вона змиває весь накопичений за роки сум, образи та негаразди. Напередодні свята подружжя має разом придбати щось зі скла або кришталю — це може бути посуд, світильник, прикраса — будь-що. На святі можна провести особливий ритуал святкування 15 річниці весілля — пара має випити шампанського з келихів, з яких пила на весіллі 15 років тому. Це дуже зворушливо — як місток у минуле. А в кінці вечора ці келихи заведено розбити — ніби розвіяти все погане, що могло накопичитись за роки. Дзвін битого скла символізує очищення та захист від негативу. До святкування 15 річниці часто запрошують тих, хто був на самій весільній церемонії — друзів, свідків. Але й нові друзі також обов’язково мають бути. Хоча можна відсвяткувати й удвох — провести вечір у ресторані, на природі або у святковій атмосфері вдома — у теплих спогадах про минуле і вдячності одне одному за турботу і любов. Дізнайся також, що подарувати на річницю весілля — ідеї на різний смак та гаманець. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter