Марко стал Мареком, а Христина — Кристиной: как Россия меняла формы имен

В течение четырех веков захвата Украины имперскими властями России последняя пыталась заключить в тюрьму не только земли, но и язык. Но чтобы еще глубже укорениться в жизни людей и будущих поколений, стала менять даже форму украинских имен.

В то время как все сознательно отходят от всего российского и пытаются избавиться от него, некоторые вынуждены жить с ним все время. Ведь даже правильные украинские формы украинских имен люди все равно поправляют на русские.

LIGA.Life поговорила с языковедом Екатериной Тимошенко об истории русификации украинских имен и изменении их формы.

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История русификации имен

Иногда кажется, что наиболее популярные украинские имена звучат совсем не по-украински, хотя их употребление можно услышать везде. Например, как получилось, что имя Мария получило форму Маша, Дарина — Даша, а Виталий стал Виталиком?

Это все на самом деле один из результатов столетнего притеснения и запретов украинского языка царскими и советскими властями. Начиная еще с 1680-го года, когда Московский патриархат запретил всю украинскую письменность, украинский язык подвергался постоянной цензуре, а то и вовсе запрету.

При этом на смену имен больше всего повлиял именно указ Александра ІІІ О запрете употребления в официальных учреждениях украинского языка и крещения украинскими именами, изданный в 1888 году.

Детей начали записывать на русский лад: не Дмитро, а Дмитрий или Димитрий, не Михайло, а Михаил, не Ганна, а Анна. Это подавалось так, будто варианты возникли под влиянием не русского правописания, а церковнославянского языка, — говорит языковед.

Некоторые формы украинских имен терялись, а русские со временем все больше укоренялись. Дошло до того, что после 1917 года стали появляться имена, отражающие революционную идеологию: Сталина, Октябрина, Тракторина, Ким, Марлен и т. д.

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Украинские и русские формы имен

Разницу между настоящими украинскими и русифицированными именами можно проследить через использование суффиксов. Например, русскому языку более характерны следующие формы:

суффикс -ик-: Славик, Владик. По украинскому правописанию эти имена должны звучать Славик/Славко и Владик;

-эк-: Марек. В украинском языке это Марко;

-ушк-: Аннушка, которая должна звучать Ганнуся;

-ша-: Маша, Даша, Паша — Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь;

-ин-: Кристина, Карина — Христина/Христя и Карина.

В то же время украинскому языку присущи:

суффикс -ик-: Петрик, Дмитрик, Тарасик;

-чик-: Богданчик, Матвійчик;

-к-: Іванко, Назарко;

окончание -сь: Івась, Петрусь;

-нь: Гринь;

-о: Дмитро, Юрко, Василько;

-ась: Михась;

суффикс -ка-: Даринка, Галинка;

-ц-: Дарця, Ірця;

-ус-: Ганнуся, Катруся;

окончание -а, -я: Віка, Галя, Христя;

-очк: Оксаночка, Наталочка;

-оньк: Віронька.

Однако некоторые формы имен, вошедших в употребление украинцев под влиянием русского языка, можно встретить прописанными в словаре Собственные имена людей Ларисы Скрипник и Нины Дзятковской. Екатерина Тимошенко говорит, что в третьем издании 2005 года можно встретить Петю, Пашу, Машу и Дашу.

Как искоренить русские имена

От русских форм украинских имен избавиться будет не так-то легко. Екатерина Тимошенко рассказывает, как ускорить этот процесс:

Не нужно давить на людей или запрещать им называть детей по-своему, потому что это может вызвать сопротивление.

Вместо этого лучше повлиять на их решение. Например, в соответствующих учреждениях объяснять, что в украинском языке есть такие ласковые варианты, как Тетянка, Наталя, Андрійко.

Важно обновить словарь собственных имен.

Разнообразие украинских имен может отвлечь внимание от широко употребляемых русских. Тогда это будет уже наш документ, регламентирующий правила называния.

Однако, по словам эксперта, не стоит убирать полностью российские варианты имен, потому что это противоречит бытовому употреблению. Нужно оставить их с примечанием “возникли под влиянием русского языка”.

Правила этикета при обращении

Однако даже со знаниями о правильных формах имен некоторые не умеют правильно обращаться к людям и общаться с ними. Эксперт по этикету Юлия Юдина поделилась советами, что делать в таком случае.

Прежде всего следует знать базовые правила этикета:

Представляться всегда должен мужчина — женщине, младший — старшему, подчиненный — руководителю.

Если кто-то тебе представился, обязательно сделай это в ответ.

Представляясь, следует четко произнести свое имя. Если этого требует ситуация, то еще и фамилию и должность.

Относительно правильных обращений эксперт советует:

Озвучивай желаемую форму имени. Если тебя зовут Наталья, но тебе нравится Наталка, то сразу представься так.

К незнакомому человеку можешь обращаться со словами “пан”/”пани” или с помощью фраз: “Простите…” или “Разрешите…”

Если человек представился тебе, а ты не услышал(-а) имя, переспроси: “Извините, как я могу к вам обращаться?”, “Извините, как будет ваше имя на украинском?”

Неправильно употребил(-а) форму имени, и тебя исправили — извинись и продолжи общение с учетом желаемого варианта.

Если к тебе обратились в неправильной форме, вежливо объясни, как лучше, и исправь собеседника.

Нельзя самостоятельно изменять форму имени другого человека: сокращение, видоизменение, применение ласковых форм.

Украинцы избавляются от любого российского влияния, а наш язык становится символом самосознания и интеллекта. Ранее Вікна рассказывали, как русскоязычные украинцы массово переходят на соловьиную.