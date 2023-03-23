Марко стал Мареком, а Христина — Кристиной: как Россия меняла формы имен

Богдана Савчук 23 марта 2023, 12:03
зросійщення українських імен
Фото: Unsplash

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