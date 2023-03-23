Марко став Мареком, а Христина — Крістіною: як Росія змінювала форми імен

Протягом чотирьох століть загарбання України імперською владою Росії остання намагалась ув’язнити не тільки землі, а й мову. Та щоб ще глибше вкорінитися в життя людей та майбутніх поколінь, почала змінювати навіть форму українських імен.

У той час, як всі свідомо відходять від усього російського та намагаються позбутися його, дехто вимушений жити з ним увесь час. Адже навіть правильні українські форми українських імен люди все одно виправляють на російські.

LIGA.Life поговорила з мовознавицею Катериною Тимошенко про історію зросійщення українських імен та зміну їхньої форми.

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Історія зросійщення імен

Інколи здається, що найбільш популярні українські імена звучать зовсім не по-українськи, хоча їх вживання можна почути скрізь. Наприклад, як вийшло, що ім’я Марія отримало форму Маша, Дарина — Даша, а Віталій став Віталіком?

Це все насправді один із результатів сторічного утиску та заборон української мови царською та радянською владами. Починаючи ще з 1680-го року, коли Московський патріархат заборонив усе українське письменство, українська мова зазнавала постійної цензури, а то й заборони.

Хоча на зміну імен найбільше вплинув саме указ Олександра ІІІ Про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами, виданий у 1888 році.

Дітей почали записувати на російський лад: не Дмитро, а Дмітрій чи Дімітрій, не Михайло, а Михаїл, не Ганна, а Анна. Подали так, ніби ці варіанти виникли не під впливом російського правопису, а церковнослов’янської мови, — зазначає мовознавиця.

Певні форми українських імен втрачались, а російські з часом дедалі більше вкорінювались. Дійшло до того, що після 1917 року почали з’являтися імена, які відображали революційну ідеологію: Сталіна, Октябрина, Тракторина, Кім, Марлен тощо.

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Українські та російські форми імен

Різницю між справжніми українськими та русифікованими іменами можна простежити через використання суфіксів. Наприклад, російській мові більш характерні такі форми:

суфікс -ік- : Славік, Владік. За українським правописом ці імена мали б звучати: Славик/Славко та Владик;

Славік, Владік. За українським правописом ці імена мали б звучати: Славик/Славко та Владик; -ек-: Марек. В українській мові це Марко;

-ушк-: Аннушка, яка мала б звучати Ганнуся;

-ша-: Маша, Даша, Паша — Марійка/Марічка, Даруся/Дарця/Даринка, Павлусь;

-ін-: Крістіна, Каріна — Христина/Христя та Карина.

Натомість українській мові притаманні:

суфікс -ик-: Петрик, Дмитрик, Тарасик;

-чик-: Богданчик, Матвійчик;

-к-: Іванко, Назарко;

закінчення -сь: Івась, Петрусь;

-нь: Гринь;

-о: Дмитро, Юрко, Василько;

-ась: Михась;

суфікс -ка-: Даринка, Галинка;

-ц-: Дарця, Ірця;

-ус-: Ганнуся, Катруся;

закінчення -а, -я: Віка, Галя, Христя;

-очк: Оксаночка, Наталочка;

-оньк: Віронька.

Проте деякі форми імен, які увійшли у вжиток українців під впливом російської мови, можна зустріти прописаними в словнику Власні імена людей Лариси Скрипник та Ніни Дзятківської. Катерина Тимошенко каже, що в третьому виданні 2005 року можна зустріти Петю, Пашу, Машу та Дашу.

Як викорінити російські імена

Російських форм українських імен позбутися буде не так і легко. Катерина Тимошенко розповідає, як пришвидшити цей процес:

Не потрібно тиснути на людей чи забороняти їм називати дітей по-своєму, бо це може викликати спротив.

Натомість краще повпливати на їхні рішення. Наприклад, у відповідних установах пояснювати, що українською мовою є такі пестливі варіанти, як Тетянка, Наталя, Андрійко.

Важливо оновити словник власних імен.

Різноманіття українських імен може відвернути увагу від широко вживаних зросійщених. Тоді це буде вже наш документ, який регламентуватиме правила називання.

Однак, за словами експертки, не варто прибирати повністю російські варіанти імен, тому що це суперечить побутовому вжитку. Потрібно залишити їх з приміткою “виникли під впливом російської мови”.

Правила етикету під час звертання

Проте навіть зі знаннями про правильні форми імен дехто не вміє правильно звертатись до людей та спілкуватися з ними. Експертка з етикету Юлія Юдіна поділилася порадами, що робити в такому разі.

Насамперед варто знати базові правила етикету:

Представлятися завжди має чоловік — жінці, молодший — старшому, підлеглий — керівнику.

Якщо хтось тобі представився, обов’язково зроби це у відповідь.

Представляючись, слід чітко вимовити своє ім’я. Якщо цього вимагає ситуація, то ще й прізвище та посаду.

Щодо правильних звертань, експерка радить:

Озвучуй бажану форму імені. Якщо тебе звати Наталя, але тобі подобається Наталка, то відразу представся так.

До незнайомої людини можеш звертатися зі словами пан/пані або за допомогою фраз: “Пробачте…” або “Дозвольте…”

Якщо людина представилася тобі, а ти не почув(-ла) ім’я, перепитай: “Вибачте, як можу до вас звертатися?”, “Вибачте, як буде ваше ім’я українською?”

Неправильно вжив(-ла) форму імені, і тебе виправили, — перепроси та продовж спілкування з урахуванням бажаного варіанту.

Якщо до тебе звернулись у неправильній формі, ввічливо поясни, як краще, та виправ співбесідника.

Не можна самостійно змінювати форму імені іншої людини: скорочення, видозміна, застосування пестливих форм.

Українці позбуваються будь-якого російського впливу, а наша мова стає символом самосвідомості та інтелекту. Раніше Вікна розповідали, як російськомовні українці масово переходять на солов’їну.