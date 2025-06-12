Російською — тоді плати: порушників закону оштрафували вже на 200 тисяч

Протягом останнього року в українському суспільстві став відчуватися певний відкат — якщо на початку повномасштабної війни люди соромилися спілкуватися російською в публічних місцях, не вмикали музику ворога і не толерували все це, то тепер випадки використання російської у публічному середовищі та сфері послуг ростуть.

Аби берегти українську мову у сферах надання послуг та принаймні у громадських місцях, запровадили мовне законодавство. З початку 2025 року порушники сплатили штрафів уже на 200 тисяч гривень. Розповідаємо, що про це відомо.

Хочеш російською — плати штраф

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю LB розповів, що з початку 2025 року ті, хто порушував мовне законодавство, заплатили штрафів державі вже на 200 тисяч гривень.

За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3400 грн. Звичайно, там були й повторні 134 попередження. Близько 200 тис. грн сплачено порушниками до місцевих бюджетів.

З початку року мовний омбудсмен отримав 1182 звернення. За ними проводять 420 заходів державного контролю, а саме визначають ознаки порушення закону.

Попри штрафи, порушень мовного законодавства менше не стало. Мовні скандали продовжують виринати в онлайн та офлайн-просторах.

За словами омбудсмена, у 80% випадках після звернення громадян про порушення ситуація виправляється. Найчастіше це стосується сфер освіти, обслуговування, зовнішньої реклами.

Зокрема мовний омбудсмен має право на позаплановий моніторинг, аби перевіряти, чи дотримуються закону заклади освіти, послуг тощо.

Порушень на телебаченні майже не фіксують. Штрафувати почали і депутатів, які проводять засідання російською.

На моє здивування, під час російсько-української війни частина депутатів продовжує спілкуватися недержавною мовою, начебто нічого не відбувається. Хтось це пояснював стресом, хтось думав, що це не стане предметом суспільного обговорення або скарг.

За перше мовне порушення штраф від 3 400 грн до 8 500 грн, повторне — до 12 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, чому майже 40% українців підтримують вивчення російської у школах.

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