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Російською — тоді плати: порушників закону оштрафували вже на 200 тисяч

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Червня 2025, 21:00
Порушники мовного закону
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