Без Байрактарів! Як українці називали дітей у 2023 — добірка імен

На вибір імені для дитини можуть впливати родинні традиції, смак батьків, бажання членів сім’ї, мода чи навіть ситуація в країні. У 2022 тренди на українські імена для дівчат і хлопчиків почали різко змінюватися. А як українці називали дітей у 2023? Тримай найпопулярніші та незвичайні українські імена.

Як українці називали дітей у 2023 році: незвичайні українські імена

У Міністерстві юстиції України поділилися цікавою статистикою, як українці називали малюків у 2023 році. Українські імена для дівчат і хлопчиків уже котрий рік тяжіють до відродження забутих і незвичних.

Але і популярні роками імена також використовували. Серед найпопулярніших українських імен для дівчат були такі: Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія.

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А такі імена найчастіше давали українці хлопчикам у другому півріччі 2023: Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.

Тож, щороку ми можемо бачити, як змінюються тренди на імена для українських малюків. Торік популярними були імена Софія, Марія, Марк та Артем, а серед рідковживаних — Кий, Стефанія, Джавеліна, Мрія.

Найрідкіснішими у 2023 році були такі імена для дівчаток: Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія, Гната.

А для хлопчиків найменш популярними стали такі імена за минулий рік: Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Раніше ми розповідали, як зросійщувалися українські імена.

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