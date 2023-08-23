Праздник первого звонка уже очень близок. Украинские дети планово возвращаются к очной учебе в аудиториях в тех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Чтобы возвращение в школьные будни ощущалось более празднично, несмотря на трудные времена, можно украсить класс до 1 сентября.

Мы собрали несколько идей декора окон, дверей и стен в школьном классе до 1 сентября.

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Как украсить класс до 1 сентября

Лучше начинать украшать класс до 1 сентября с окон. Тогда праздничное настроение прибавится не только у школьников и учителей, но и у прохожих на улице.

Также не забудь о стенах — в классе и даже в коридорах. Украшения можно изготовить своими руками, используя цветную бумагу, ленты или даже новогодний дождик.

Кстати, стены в классе можно не только украсить, но и расписать! Выбери маленькое мотивационное стихотворение, которое может понравиться детям.

Это ведь так важно — знать, что тебя уважают, в тебя верят и тобой гордятся.

Красиво и празднично также смотрятся украшенные двери. Это могут быть как объемные наклейки в виде разных фигур или объектов, так и подвесные украшения-гирлянды.

Несколько идей, как украсить класс до 1 сентября, смотри ниже.

Добавь праздничности этому дню! Как украсить школьный класс до 1 сентября — идеи / 3 Фотографии

Также в классе и коридорах можно поставить баннеры и повесить флажки с надписями.

Ещё можно сделать подарки школьникам своими руками или купить что-то необходимое. Что подарить первокласснику на 1 сентября — мы рассказывали раньше.

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