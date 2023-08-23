Свято першого дзвоника вже дуже близько. Українські діти планово повертаються до очного навчання в аудиторіях у тих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Щоб повернення у шкільні будні відчувалося більш святково, попри важкі часи, можна прикрасити клас до 1 вересня.

Ми зібрали кілька ідей декору вікон, дверей та стін у шкільному класі до 1 вересня.

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Як прикрасити клас до 1 вересня

Найкраще починати прикрашати клас до 1 вересня з вікон. Адже святковий настрій додасться не лише у школярів та вчителів, а й у перехожих надворі.

Також не забудь про стіни — в класі та навіть у коридорах. Прикраси можна виготовити власними руками, використовуючи кольоровий папір, стрічки чи навіть новорічний дощик.

До речі, стіни у класі можна не лише прикрасити, а й розписати! Обери маленький мотиваційний вірш, який може сподобатися дітям.

Адже це так важливо — знати, що тебе поважають, у тебе вірять і тобою пишаються.

Красивий та святковий вигляд також мають прикрашені двері. Це можуть бути як об’ємні наліпки у вигляді різних фігур чи об’єктів, так і підвісні прикраси-гірлянди.

Кілька ідей, як прикрасити клас до 1 вересня, дивись нижче.

Додай святковості цьому дню! Як прикрасити шкільний клас до 1 вересня — ідеї / 3 Фотографії

Також у класі та в коридорах можна поставити банери та повісити прапорці з відповідними написами.

На останок — можна зробити подарунки школярам своїми руками чи купити щось необхідне. Що подарувати першокласнику/(-ці) на 1 вересня — ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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