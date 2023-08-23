Додай святковості цьому дню! Як прикрасити шкільний клас до 1 вересня — ідеї

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 07:30
Як прикрасити клас до 1 вересня
Фото: Pexels

Більше новин
Афера з продажем цуценят: що треба знати
“Врятували з розбомбленого розплідника”: нова афера з купівлею цуценят
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Розпочинається новий рік для вірян. Календар церковних свят на вересень 2023
Як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Гігієна забезпечує здоров’я: як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти
Як оформити картку киянина — покрокова інструкція
Знижки, пільги та доступ до електронних сервісів: як і хто може оформити картку киянина
Дивитись більше

Матеріали по темі

як самостійно утеплити будинок пінопластом
Роботи на кілька днів, а результат — на 30 років. Як самостійно утеплити дім пінопластом — покроково
Суперклей
Кілька хитрощів — і жодних слідів: як відмити суперклей з рук
Додай святковості цьому дню! Як прикрасити шкільний клас до 1 вересня — ідеї
Не потрібно викидати улюблену річ! Прості способи, як прибрати жуйку з одягу
Фотозона на 1 вересня своїми руками: ідеї оформлення
Світлини на згадку будуть вдалими! Як зробити фотозону на 1 вересня своїми руками

Відео
0:02:57
Кругляківка виживає під касетними снарядами та бомбами

Закидують людей касетними снарядами та бомбами! Як Кругляківка виживає під щоденними обстрілами
0:02:45
Уламком касетного боєприпасу вбило чоловіка: обставини трагедії
Убили чоловіка уламком касетного боєприпасу. Росіяни нещадно гатять по Широкому
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 22 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:10
Виставка на День Незалежності України
Російські танки на Хрещатику, але є нюанс — як готується виставка на День Незалежності України
0:07:00
Як живуть російські полонені в Україні — репортаж
Отримують зарплату і блага цивілізації. Як живуть російські військовополонені в Україні — репортаж
0:03:34
Меджибізька фортеця
Постраждала історична Меджибізька фортеця! Наслідки нещодавнього удару по Хмельниччині
0:09:00
Чернігів
Був за лічені метри від драмтеатру. Розповідь поліціянта з Чернігова про момент атаки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 21.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 21 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:33
Безбар’єрність у Львові: керівники бізнесу пересіли на крісла колісні
Пересіли на крісла колісні, щоб краще розуміти потреби людей з інвалідністю: у Львові привернули увагу до безбар’єрності
0:03:26
евакуація
Терпіти немає сил… Як проходить евакуація з прикордонних територій Сумщини через страшні обстріли
Більше відео
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Читати далі
Розпочинається новий рік для вірян. Календар церковних свят на вересень 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь