Спелый, сочный и сладкий: как правильно выбрать арбуз

Летом в жару много людей любят есть холодный арбуз. Сладкая и сочная ягода хорошо освежает.
Но чтобы поедание арбуза приносило удовольствие, надо правильно его выбрать. Ведь неспелый арбуз будет несладким, а переспелый будет сахаристым и не таким сочным.
Мы расскажем, как выбрать арбуз и на что нужно обращать внимание.
Прежде всего, стоит понять, что самые вкусные арбузы попадаются в правильное время года. Несмотря на то, что продавать арбузы могут уже с июня, самые вкусные плоды припадают на период с августа по сентябрь.
Если ты не можешь так долго ждать, чтобы насладиться арбузом, надо обращать внимание на другие детали.
Еще одна бахчевая культура, которую мы обожаем летом — дыня. Ее можно сохранить на зиму. Ранее мы рассказывали, как сделать варенье из дыни.
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