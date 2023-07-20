Спелый, сочный и сладкий: как правильно выбрать арбуз

Летом в жару много людей любят есть холодный арбуз. Сладкая и сочная ягода хорошо освежает.

Но чтобы поедание арбуза приносило удовольствие, надо правильно его выбрать. Ведь неспелый арбуз будет несладким, а переспелый будет сахаристым и не таким сочным.

Мы расскажем, как выбрать арбуз и на что нужно обращать внимание.

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Прежде всего, стоит понять, что самые вкусные арбузы попадаются в правильное время года. Несмотря на то, что продавать арбузы могут уже с июня, самые вкусные плоды припадают на период с августа по сентябрь.

Если ты не можешь так долго ждать, чтобы насладиться арбузом, надо обращать внимание на другие детали.

На что обратить внимание при выборе арбуза

Состояние корки арбуза. Она должна быть без надрезов, трещин и мягких участков. Если арбуз хороший, его корка будет жёсткой и глянцевой, плод будет иметь яркий окрас. Желтое пятно. Если оно присутствует на арбузе, ягоду надо брать. Желтый пигмент появляется из-за того, что арбуз лежит на бахче. То есть, он дозревал самостоятельно, а не с помощью разных добавок. Но важен также размер пятна: оно не должно быть очень маленьким, но и не чересчур большим. Звук при стучании. Это, наверное, самый знаменитый совет при выборе арбуза. Но не все умеют правильно выбирать арбуз по звуку. Если звук при стучании звонкий, то мякоть сочная. А если взять плод при постукивании в другую руку, должна быть маленькая вибрация. Сжать плод. Арбуз надо поднести к уху и сжать по бокам. Если арбуз сочный, он будет трещать. Хвостик арбуза. Многие думают, что сухой хвостик — признак зрелости плода. Но это не так. Хвостик может быть как и сухим, так и мясистым зелёным. Высохнуть хвост может во время транспортировки. Если покупать плод прямо с бахчи, плодоножка может быть зеленой.

Еще одна бахчевая культура, которую мы обожаем летом — дыня. Ее можно сохранить на зиму. Ранее мы рассказывали, как сделать варенье из дыни.

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