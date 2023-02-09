Идеальный гаджет для развлечений. Как выбрать игровой ноутбук

Компьютерные игры — это возможность отправиться в удивительное приключение, не покидая своего дома. Хочешь почувствовать себя пилотом истребителя, побывать в космосе или погрузиться в глубины океана? Это просто — достаточно включить нужную игру.

К сожалению, обычные домашние ноутбуки не всегда дают возможность играть комфортно — их мощности для этого просто не хватает.

Чтобы наслаждаться симуляторами, квестами или стратегиями с полным погружением, желательно иметь специальный игровой ноутбук. Он позволит запускать даже самые требовательные игры на максимально высоких настройках — а значит, ничего не будет тормозить, а изображение будет действительно реалистичным.

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Игровые ноутбуки можно использовать и для решения повседневных задач — на них будут быстро и плавно работать все программы.

Как выбрать игровой ноутбук

Если ты ищешь оптимальный геймерский ноутбук, рекомендуем обратить внимание на следующие параметры:

Процессор

Видеокарта

Оперативная память

Диагональ дисплея

Объем памяти

Звук

Количество разъемов

Клавиатура

Пройдемся по каждому из пунктов более подробно.

Процессор

Процессор — важный элемент геймерского ноутбука. Поэтому важно, чтобы он был производительным и мощным. Чем больше в нем ядер, тем больше задач устройство сможет выполнять одновременно.

Если ты начинающий геймер, подойдет ноутбук с процессором Intel Core i5. А вот если собираешься запускать самые современные игры на максималках — обрати внимание на супермощные гаджеты, имеющие Core i7 или i9 или их аналоги. Такого ноутбука тебе точно хватит на долгие годы.

Видеокарта

Видеокарта — это тот элемент, на котором точно не стоит экономить, выбирая игровой ноутбук. Ведь именно он отвечает за то, чтобы на твоем экране было четкое, динамическое, хорошо детализированное изображение и крутые визуальные эффекты.

Специалисты в 2023 году советуют выбирать мощную дискретную видеокарту.

К слову, мощная видеокарта пригодится не только для игр, но и для графических и видеоредакторов типа Photoshop или Adobe Premiere.

Оперативная память

Оперативная память в ноутбуке отвечает за скорость обработки информации.

Но здесь можно не сильно гнаться за сверхвысокими показателями. Для комфортной игры достаточно иметь объем оперативной памяти от 16 ГБ. А при необходимости ее всегда можно увеличить, установив дополнительный модуль.

Если же хочешь иметь топовые показатели — обрати внимание на модели ноутбуков с оперативной памятью 32 ГБ.

Диагональ дисплея

Размер дисплея зависит от твоих предпочтений и бюджета.

Если ты собираешься часто брать ноутбук с собой, тебе подойдут компактные модели с диагональю 15–16 дюймов. А если планируешь пользоваться им преимущественно дома, выбирай ноутбук на 17,3 дюйма. С ним ты сможешь максимально погрузиться в атмосферу игры.

А еще обрати внимание на покрытие экрана. Лучше, если оно будет матовым, поскольку блестящий глянец может создавать ненужные блики, которые будут отвлекать тебя от процесса игры.

Объем памяти

Чтобы на геймерском лэптопе поместились все твои любимые игры, нужно много памяти. Оптимальный объем — 1 терабайт.

Если бюджет не позволяет приобрести устройство с таким размером памяти — это тоже не проблема. Впоследствии ты сможешь увеличить ее с помощью SSD-карты.

Звук

Во многих атмосферных играх имеет значение чистый и объемный звук.

Так что при выборе геймерского ноутбука поинтересовался, есть ли на нем встроенный сабвуфер.

Количество портов

Здесь все просто — чем больше разъемов, тем лучше.

Ведь это позволит без проблем подключать дополнительные устройства, не тратя время и деньги на поиски дополнительных адаптеров.

Вот набор портов, которые стоит иметь на ноутбуке: HDMI, минимум три разъема USB A, порт USB Type-C, Ethernet RJ-45, Ethernet, аудиоразъем 3,5 мм и слот SD.

Клавиатура

Клавиатура игрового ноутбука часто имеет подсветку. Это удобно, ведь позволяет играть даже в темноте.

А еще у нее могут быть дополнительные кнопки, на которые ты можешь запрограммировать различные действия в игре, например прыжки, выстрелы или смену оружия.

Теперь ты знаешь, как правильно выбрать мощный геймерский ноутбук, игра на котором будет настоящим удовольствием. А вот покупать его рекомендуем в проверенных местах с хорошей репутацией — так ты точно получишь некачественный товар и официальную гарантию на него.

Видеоигры можно назвать отличным вариантом для отдыха. Также это возможность провести время вместе с друзьями, а еще найти новых тиммейтов из любого уголка планеты. Гейминг объединяет и способствует общению вне виртуальной среды.

Но в чем их польза? Читай мнение эксперта.