Ідеальний гаджет для розваг. Як обрати ігровий ноутбук

Комп’ютерні ігри — це можливість вирушити у дивовижну пригоду, не полишаючи власної оселі. Хочеш відчути себе пілотом винищувача, побувати в космосі чи поринути в глибини океану? Це просто — достатньо увімкнути потрібну гру.

На жаль, на звичайних домашніх ноутбуках не завжди вдається грати комфортно — їхньої потужності для цього просто не вистачає.

Тож для того, щоб насолоджуватися симуляторами, квестами чи стратегіями з повним зануренням, бажано мати спеціальний ігровий ноутбук. На ньому можна запускати навіть найвимогливіші ігри на максимально високих налаштуваннях — а отже, нічого не гальмуватиме, а зображення буде дійсно реалістичним.

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Ігрові ноутбуки можна використовувати також для повсякденних завдань, адже на них швидко й плавно працюватимуть усі програми.

Як обрати ігровий ноутбук

Якщо ти шукаєш оптимальний геймерський ноутбук, радимо звернути увагу на такі параметри:

Процесор

Відеокарта

Оперативна пам’ять

Діагональ дисплея

Об’єм пам’яті

Звук

Кількість роз’ємів

Клавіатура

Пройдімося по кожному з пунктів детальніше.

Процесор

Процесор — важливий елемент геймерського ноутбука. Тож важливо, щоб він був продуктивним і потужним. Чим більше в ньому ядер, тим більше завдань пристрій зможе виконувати одночасно.

Якщо ти геймер-початківець, підійде ноутбук із процесором Intel Core i5. А от якщо збираєшся запускати найсучасніші ігри на максималках, зверни увагу на суперпотужні гаджети, що мають Core i7 або i9 чи їхні аналоги. Такого ноутбука тобі точно вистачить надовго.

Відеокарта

Відеокарта — це той елемент, на якому точно не варто економити, обираючи ігровий ноутбук. Адже саме вона відповідає за те, щоб на твоєму екрані було чітке, динамічне, добре деталізоване зображення і круті візуальні ефекти.

Фахівці у 2023 році радять обирати потужну дискретну відеокарту.

До слова, потужна відеокарта стане у нагоді не лише для ігор, але й для графічних та відеоредакторів на кшталт Photoshop або Adobe Premiere.

Оперативна пам’ять

Оперативна пам’ять у ноутбуці відповідає за швидкість обробки інформації.

Але тут можна не сильно гнатися за надвисокими показниками. Для комфортної гри досить мати обсяг оперативки від 16 ГБ. А за потреби її завжди можна збільшити, встановивши додатковий модуль.

Якщо ж хочеш мати топові показники, зверни увагу на моделі ноутбуків з оперативною пам’яттю 32 ГБ.

Діагональ дисплея

Розмір дисплея залежить від твоїх уподобань та бюджету.

Якщо ти збираєшся часто брати ноутбук із собою, тобі підійдуть компактні моделі з діагоналлю 15–16 дюймів. А якщо плануєш користуватися ним здебільшого вдома — бери ноутбук на 17,3 дюйма. З ним ти зможеш максимально поринути в атмосферу гри.

А ще зверни увагу на покриття екрану. Краще, якщо воно буде матовим, адже блискучий глянець може створювати непотрібні бліки, які відволікатимуть тебе від процесу гри.

Об’єм пам’яті

Щоб на геймерському лептопі вмістилися усі твої улюблені ігри, потрібно чимало пам’яті. Оптимальний об’єм — 1 терабайт.

Якщо ж бюджет не дозволяє придбати пристрій із таким розміром пам’яті — це теж не проблема. Адже згодом ти зможеш збільшити її за допомогою SSD-карти.

Звук

У багатьох атмосферних іграх має значення чистий та об’ємний звук.

Тож при виборі геймерського ноутбука поцікався, чи є на ньому вбудований сабвуфер.

Кількість портів

Тут усе просто — чим роз’ємів більше, тим краще.

Адже тоді ти без проблем зможеш підключати додаткові пристрої, не шукаючи для цього додаткових адаптерів.

Ось набір портів, які бажано мати на ноутбуці: HDMI, мінімум три роз’єми USB A, порт USB Type-C, Ethernet RJ-45, Ethernet, аудіороз’єм 3,5 мм та слот SD.

Клавіатура

Клавіатура ігрового ноутбука часто має підсвітку. Це зручно, адже можна грати навіть у темряві.

А ще вона може мати додаткові кнопки, на які ти можеш запрограмувати різноманітні дії у грі, наприклад, стрибки, постріли або зміну зброї.

Тепер ти знаєш, як правильно обрати потужний геймерський ноутбук, гра на якому буде справжнім задоволенням. А от купувати його радимо в перевірених місцях із хорошою репутацією — так ти точно отримаєш якісний товар і офіційну гарантію на нього.

Відеоігри можна назвати чудовим варіантом для відпочинку. Також це можливість провести час разом з друзями, а ще знайти нових тіммейтів з будь-якого куточка планети. Геймінг об’єднує та сприяє спілкуванню поза віртуальним середовищем.

Але у чому їхня користь? Читай думку експерта.