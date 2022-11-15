Must have для каждого — как выбрать качественный термос

Сейчас хороший термос пригодится всем украинцам. Он долго может хранить горячую воду или еду. Ты сможешь пользоваться им, когда отключают свет.

Как выбрать качественный термос, рассказали руководитель магазина туристического снаряжения Яна Ростем и профессиональный туристический гид Алексей Тимофеев для LIGA.Life.

Какие бывают термосы по размеру

Обычно термосы делятся на три категории по объему и форме:

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термочашки объемом 250–700 мл;

для жидкости объемом 0,5–2 л;

пищевые объемом около 1 л.

Яна Ростем считает, что для человека, который живет один, хватит термоса объемом 1 л. С его помощью можно приготовить еду и горячие напитки. Алексей Тимофеев подчеркивает: если покупаешь термос в укрытие, желательно рассчитывать объем 600 мл на человека.

Внутренние колбы термоса

Важной частью термоса, сохраняющей тепло, является внутренняя колба. Материал корпуса — это вопрос вкуса.

Внутренняя колба термоса должна быть металлической, она крепкая и имеет хорошую термоизоляцию. Также металлические колбы будут служить дольше, ведь стеклянные могут побиться. Пластиковая колба вообще не держит тепло, через три часа напиток остынет.

Какой должна быть горловина и пробка термоса

Эксперты говорят, чем шире горловина, тем больше теплопотеря. Если хочешь купить термос для жидкости, лучше выбирать его с небольшой горловиной.

Также немаловажную роль играет пробка. Если она будет некачественной, то термос будет быстро терять тепло.

У большинства термосов кнопочная пробка: нажал кнопку — полился напиток. Однако Яна Ростем отмечает, что кнопочная пробка может со временем сломаться. Надо внимательно присматриваться к этому механизму при покупке.

Термосы с винтовой пробкой можно откручивать до конца, чтобы налить напиток. Такие пробки будут служить дольше, отмечают эксперты.

На больших термосах можно увидеть помповые пробки. Они удобны в использовании на дому.

Также стоит отметить, что хороший термос не стоит дешево. В среднем качественный термос объемом около 1 л может стоить 800–1000 грн.

Как проверить качество термоса

В первую очередь нужно проверить герметичность термоса. Когда наливаешь горячую воду внутрь, наружный корпус не должен нагреваться. Он должен оставаться комнатной температуры.

Если термос греется снаружи, это либо брак, либо произошло повреждение при транспортировке. Такие термосы стоит вернуть, — отмечает Яна Ростем.

А чтобы напиток в термосе долго сохранял тепло, Тимофеев советует:

залить в термос кипяток; подождать хотя бы минуту, чтобы он нагрелся; уже потом заваривать чай или кофе.

Про пищевые термосы

Пищевые термосы имеют широкую горловину, через которую удобно есть. Термосы для еды, по словам Ростем, до сих пор не пользовались популярностью. Но, возможно, станут актуальны в современных условиях. В этих термосах обычно хранят супы и каши.

— Это хороший термос, чтобы взять с собой, например, в укрытие, и в течение дня есть горячую еду. Но если налить гороховый суп, то к вечеру он скиснет, — объясняет Алексей. Он советует иметь два отдельных термоса для напитков и еды.

Сейчас многие украинцы покупают генераторы, чтобы иметь электроэнергию, когда выключают свет. Ранее мы рассказывали, как выбрать генератор для дома.

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