Must have для кожного — як вибрати якісний термос

Зараз хороший термос стане у пригоді всім українцям. Він довго може зберігати гарячу воду чи їжу. Ти зможеш користуватися ним, коли відключають світло.

Як вибрати якісний термос, розповіли керівниця магазину туристичного спорядження Яна Ростем та професійний туристичний гід Олексій Тимофєєв для LIGA.Life.

Які бувають термоси за розміром

Зазвичай термоси поділяють на три категорії за об’ємом і формою:

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термочашки об’ємом 250–700 мл;

для рідини об’ємом 0,5–2 л;

харчові об’ємом близько 1 л.

Яна Ростем вважає, що для людини, яка живе сама, вистачить термоса об’ємом 1 л. З його допомогою можна приготувати їжу та гарячі напої. Олексій Тимофєєв підкреслює: якщо купуєш термос в укриття, бажано розраховувати об’єм 600 мл на людину.

Внутрішні колби термоса

Найважливішою частиною термоса, яка зберігає тепло, є внутрішня колба. Матеріал корпусу — це питання смаку.

Внутрішня колба термоса має бути металевою, вона міцна й має хорошу термоізоляцію. Також металеві колби служитимуть довше, адже скляні можуть побитися. Натомість пластикова колба взагалі не тримає тепло, за три години напій охолоне.

Якою має бути горловина та пробка термоса

Експерти говорять, чим ширша горловина, тим більші тепловтрати. Якщо хочеш придбати термос для рідини, краще обирати його з невеликою горловиною.

Також не менш важливу роль відіграє пробка. Якщо вона буде неякісною, термос швидко втрачатиме тепло.

У більшості термосів кнопкова пробка: натиснув кнопку — полився напій. Проте Яна Ростем наголошує, що кнопкова пробка може з часом зламатися. Треба уважно придивлятися до цього механізму під час покупки.

Термоси з гвинтовою пробкою можна не відкручувати до кінця, щоб налити напій. Такі пробки служитимуть довше, зауважують експерти.

На великих термосах можна побачити помпові пробки. Вони зручні у використанні вдома.

Також варто зазначити, що хороший термос не коштуватиме дешево. У середньому якісний термос об’ємом близько 1 л може коштувати 800–1000 грн.

Як перевірити якість термоса

Насамперед треба перевірити герметичність термоса. Налий гарячу воду всередину — зовнішній корпус не має нагріватися. Він має бути кімнатної температури.

Якщо термос гріється ззовні, це або брак, або відбулося пошкодження під час транспортування. Такі варто повернути, — наголошує Яна Ростем.

А щоб напій у термосі довго зберігав тепло, Тимофєєв радить:

залити в термос окріп; потримати хоча б хвилину, щоб він нагрівся; вже потім заварювати чай або каву.

Про харчові термоси

Харчові термоси мають широку горловину, через яку зручно їсти. Термоси для їжі, за словами Ростем, досі не були популярними. Але, можливо, стануть актуальними в сучасних умовах. У цих термосах зазвичай зберігають супи та каші.

— Це хороший термос, щоб взяти з собою, наприклад, в укриття, і протягом дня їсти гарячу їжу. Але якщо налити гороховий суп, то до вечора скисне, — пояснює Олексій. Він радить мати два окремі термоси для напоїв та їжі.

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