Как засушить розу и как ее правильно хранить: основные правила

Роза — невероятно красивый цветок, который радует не только своим внешним видом, но и невероятным запахом. Если ты хочешь сохранить цветок на долгое время, его нужно засушить. Как засушить розу — читай в материале.

Как сушить розы и зачем это делать

Эти цветы сушат для разных целей. Например, для композиций и украшений. Лепестки используют для создания красивых коллажей, аппликаций, картин и панно или закладок для книги. Также засушенные цветы используют для интерьера, кулинарных изысков. Многие хозяйки добавляют эти цветы в варенье или торты.

Как правильно засушить розы на открытом воздухе

Для того чтобы засушить цветы, нужно выбрать сухое, темное и прохладное помещение. В нем натяни веревку, со стеблей срежь листья и подвяжи цветы бутонами вниз.

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Лучше всего закреплять розы прищепками. При этом, на цветы не должны попадать солнечные лучи. Нужно проветривать комнату несколько раз в день. Цветы будут сушиться так от 10 до 14 дней.

Как сушить розы в домашних условиях в духовке

Выставь температуру на 30 градусов и оставь дверцу слегка приоткрытой. Разложи гербарий на противне в один слой и помести в духовку. Периодически переворачивай цветы каждые пятнадцать минут. Когда лепестки будут хрустящими и ломкими, вынь их из духовки.

Процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов.

Как правильно сушить лепестки роз для чая

Для того чтобы засушить розы для напитков, воспользуйся пошаговой инструкцией:

Сложи лепестки в поддоны не очень толстым слоем. Суши, пока лепестки полностью не высохнут. Время зависит от того, какие лепестки (влажные или нет). Такая сушка займет до 3 часов.

Как сделать чай из лепестков роз

Для приготовления напитка, лепестки розы выложи в чашку, залей крутым кипятком и накрой подходящей крышкой. После этого настаивай чай примерно 5 минут. Далее нужно процедить лепестки через мелкое ситечко.

Как засушить розу в книге: пошаговая инструкция

Таким методом можно пользоваться в разных ситуациях. Например, если тебе подарил цветы дорогой человек, и ты хочешь сохранить розы надолго. Цветок лучше класть в офисную бумагу.

Для этого в сложенный лист бумаги положи бутон, расправь лепестки и аккуратно закрой конверт. Затем оберни все это рисовыми салфетками или еще одним листом бумаги.

Напиши на листе дату начала сушки, положи конверт в книгу и придави ее небольшим грузом. Каждые несколько дней в первые две недели меняй салфетки и бумагу, чтобы новые впитывали влагу. Чаще всего розы сушат таким методом примерно месяц.

Если хочешь попробовать что-нибудь интересное, предлагаем тебе рецепт варенья из роз в нашем другом материале.

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