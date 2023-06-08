Як засушити троянду та як її правильно зберігати: основні правила

Троянда — неймовірно красива квітка, яка радує не лише своїм зовнішнім виглядом, а й неймовірним запахом. Якщо ти хочеш зберегти квітку на довгий час, її потрібно засушити. Як засушити троянду — читай у матеріалі.

Як сушити троянди та навіщо це робити

Ці квіти сушать для різних цілей. Наприклад, для композицій та прикрас. Пелюстки використовують для створення красивих колажів, аплікацій, картин та панно або закладок для книги. Також засушені квіти використовують для інтер’єру, кулінарних рецептів. Багато господинь додають ці квіти у варення чи торти.

Як правильно засушити троянди на відкритому повітрі

Для того, щоб засушити квіти, потрібно вибрати сухе, темне та прохолодне приміщення. У ньому натягни мотузку, зі стебел зріж листя і підв’яжи квіти бутонами вниз.

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Найкраще закріплювати троянди прищіпками.

При цьому на квіти не повинні потрапляти сонячні промені. Потрібно провітрювати кімнату кілька разів на день. Квіти будуть сушитись у такий спосіб від 10 до 14 днів.

Як сушити троянди в домашніх умовах у духовці

Вистав температуру на 30 градусів і залиш дверцята злегка прочиненими. Розклади гербарій на деко, одним шаром і помісти у духовку. Періодично перевертай квіти кожні п’ятнадцять хвилин. Коли пелюстки будуть хрусткими й ламкими, вийми їх із духовки. Процес може зайняти від кількох хвилин до кількох годин.

Як правильно сушити пелюстки троянд для чаю

Для того, щоб засушити троянди для напоїв, скористайся покроковою інструкцією:

Склади пелюстки у піддони не дуже товстим шаром. Суши до тих пір, поки пелюстки повністю не висохнуть. Час залежить від того, які пелюстки (вологі чи ні). Така сушка займе до 3 годин.

Як зробити чай з пелюстків троянд

Для приготування напою пелюстки троянди виклади в чашку, залий окропом і накрий кришкою. Після цього настоюй чай приблизно 5 хвилин. Далі потрібно процідити пелюстки крізь дрібне ситечко.

Як засушити троянду в книзі: покрокова інструкція

Таким методом можна користуватися у різних ситуаціях. Наприклад, якщо тобі подарувала квіти дорога людина, і ти хочеш зберегти троянди надовго. Квітку краще класти в офісний папір.

Для цього у складений аркуш паперу поклади бутон, розправ пелюстки й акуратно закрий конверт. Потім оберни все це рисовими серветками або ще одним аркушем паперу.

Напиши на аркуші дату початку сушки, поклади конверт у книгу і причави її невеликим вантажем. Кожні кілька днів у перші два тижні міняй серветки та папір, щоб нові вбирали вологу. Найчастіше троянди сушать таким способом приблизно місяць.

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