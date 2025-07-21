Какие игрушки сейчас в тренде у детей: фавориты сезона 2025 года

Мир детских игрушек изменяется с молниеносной скоростью. То, что вчера казалось популярным, сегодня может пылиться на полках. С появлением новых технологий, мультфильмов, трендов в TikTok и YouTube, детские предпочтения становятся все более динамичными. 2025 год принес немало новинок, уже ставших настоящими хитами среди детей. Эти игрушки не только развлекают, но и помогают развивать фантазию, коммуникационные навыки и даже первые технические знания.

Читай, какие игрушки набирают популярность в социальных сетях и какие игрушки в тренде у детей — в нашем материале.

Какие игрушки сейчас в тренде для мальчиков

В 2025 году игрушки для мальчиков — это смесь технологий, приключений и творчества. Ребята хотят не просто играть, а создавать, соперничать, экспериментировать. Игрушки становятся умнее, а дети интереснее всего нового. Поэтому следует обращать внимание на те игрушки, которые одновременно и развлекают, и развивают.

Интерактивные работы и дроны

РоботХ Исследователь (RobotX Explorer) — робот, которого можно программировать с телефона. Ребятам интересно управлять им, устраивать бои, выполнять миссии.

Мини-дрон Летун-Гонщик (FlyRacer Mini Drone) — дрон с камерой, который можно запускать даже в комнате.

Это сочетание игры и программирования. Это не просто игра — это технология.

Автомодели на радиоуправлении

Новое поколение машинок: быстрые, со светодиодами, приложением для создания виртуальных трасс.

Машинки TrackAR — дети строят трассу дома, а на экране добавляют горящие кольца или виртуальные мосты.

LEGO Technic и механические конструкторы

Вечная классика, но теперь с датчиками движения, моторами и Bluetooth.

Популярные наборы — ЛЕГО Исследователь Марса (LEGO Mars Rover), ЛЕГО Чемпионы Скорости (Speed Champions), ЛЕГО Роботизированные Траки (RoboTrucks) 5-в-1.

Это любят те, кто интересуется техникой, транспортом, строительством.

Игрушечное оружие нового поколения

Эволюционная серия Nerf (Nerf Evo Series) — новые бластеры с лазерными эффектами, звуками и гелевыми шариками.

Щит + шлем с дополненной реальностью — новый формат ролевых игр.

Фигурки из любимых игр и фильмов

Fortnite, Minecraft, Marvel, Transformers — все еще в топе. Теперь фигурки могут двигаться, “говорить” или реагировать на ощупь.

Хит сезона — Крио-фигурки: “оживающие” фигурки после погружения в воду или охлаждения.

Магнитные и STEM-конструкторы

Магнитный конструктор (MagBuilder) или Геосила: STEM-игра (GeoForce STEM) — магнитные блоки, из которых можно собрать машины, ракеты, динозавров.

Помогают развивать пространственное мышление и логику.

Настольные боевые игры и пазлы-квесты

Боевой лабиринт (BattleMaze), Битва роботов (RoboDuel), Квест-бокс (Escape Box for Boys) — игры, где нужно думать, строить стратегию и побеждать.

Часто имеют электронные элементы — звуковые эффекты, свет или взаимодействие со смартфоном.

Какие игрушки сейчас в тренде для девочек

В 2025 году игрушки для девочек стали еще более творческими, технологичными и персонализированными. Многие сочетают игру, обучение и самовыражение — именно то, что вдохновляет современных девушек.

Куклы с возможностью настройки внешности

Создай Свою Куклу (MyDoll Creator) или Кукольная Мастерская (DollGen Studio) — дети могут создать свою куклу онлайн (выбрать прическу, одежду, аксессуары), а затем получить ее в реальности через 3D-печать. Также популярны экологичные куклы, изготовленные из биоматериалов.

LaBubu (ЛаБуБу)

Это мифическое существо из сказочного мира Монстров. Она нравится не только девочкам и мальчикам.

Сказочное существо создано тайваньским брендом Pop Mart. Она напоминает нечто среднее между лисичкой, мышонком и сказочным троликом. Ее большие уши, круглые глаза, мелкие зубки и немного наглое выражение лица сделали ее ультрапопулярной в соцсетях, особенно в TikTok.

ЛаБуБу — это больше, чем просто игрушка. Это часть стиля, самовыражения и веселого настроения. Она сочетает в себе сказку, юмор и немного безумства, что так любят дети в 2025 году.

Наборы для творчества

Светоарт Студия (GlowArt Studio), Косметика своими руками, Бижутерия с 3D-гелем — невероятно популярные наборы для создания украшений, дизайна одежды или мини-косметики.

Девочки любят сами придумывать стиль — от блокнота до обруча для волос.

Интерактивные домашние любимцы

Хвостатый Помощник (PetPal AI) или VR-Котик Няв (MeowMe VR Cat) — игрушки, которые ведут себя как настоящие зверьки: мурчат, танцуют, реагируют на голос или осязание.

Некоторые модели даже “засыпают” ночью и “просыпаются”, когда их погладить.

Сенсорные и антистресс-игрушки для девочек

Новое поколение жмыкалок: блестки, нежная текстура, легкий аромат или свет при нажатии.

Девушки используют такие игрушки не только для игры, но и для расслабления.

Игровые наборы из сериалов и мультфильмов

Любимцы 2025 года — “Академия Магии”, “Хрустальные Девушки”, “Барби в Будущем”. Все это — не просто фигурки, а мир приключений, где каждая игрушка имеет свою историю, волшебные функции или загадки.

Сюжетные игры — лучшее для развития фантазии.

Маленькая техника, как у взрослых

Игрушечные камеры, ноутбуки, микрофоны, мини-печатники — в стиле TikTok и влогинге.

Хит сезона — “Набор Юного Влогера” для девочек: штатив, свет, микрофон и программа-монтажер.

Настольные игры для девочек

Головоломка Принцессы, Квест-карты “Девичий клуб”, “Магические рецепты” — популярны среди компаний подруг. Они объединяют фантазию, логику и творчество.

Дети 2025 года — это поколение, которое в то же время любит играть и учиться. Современные игрушки помогают развивать не только мелкую моторику, но и креативность, логику, эмоциональный интеллект. Но главное — это счастье в глазах ребенка, когда он находит свою любимую игрушку. А чтобы не потеряться в море новинок, взрослым следует прислушиваться к желаниям ребенка, не забывая о балансе между развлечениями и развитием.

А еще мы рассказывали о мультфильмах 2025, которые уже вышли и их уже можно увидеть на больших экранах.

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