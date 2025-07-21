Какие игрушки сейчас в тренде у детей: фавориты сезона 2025 года

Фото Pexels Мир детских игрушек изменяется с молниеносной скоростью. То, что вчера казалось популярным, сегодня может пылиться на полках. С появлением новых технологий, мультфильмов, трендов в TikTok и YouTube, детские предпочтения становятся все более динамичными. 2025 год принес немало новинок, уже ставших настоящими хитами среди детей. Эти игрушки не только развлекают, но и помогают развивать фантазию, коммуникационные навыки и даже первые технические знания. Читай, какие игрушки набирают популярность в социальных сетях и какие игрушки в тренде у детей — в нашем материале. Какие игрушки сейчас в тренде для мальчиков В 2025 году игрушки для мальчиков — это смесь технологий, приключений и творчества. Ребята хотят не просто играть, а создавать, соперничать, экспериментировать. Игрушки становятся умнее, а дети интереснее всего нового. Поэтому следует обращать внимание на те игрушки, которые одновременно и развлекают, и развивают.Интерактивные работы и дроны РоботХ Исследователь (RobotX Explorer) — робот, которого можно программировать с телефона. Ребятам интересно управлять им, устраивать бои, выполнять миссии. Мини-дрон Летун-Гонщик (FlyRacer Mini Drone) — дрон с камерой, который можно запускать даже в комнате. Это сочетание игры и программирования. Это не просто игра — это технология. Автомодели на радиоуправлении Новое поколение машинок: быстрые, со светодиодами, приложением для создания виртуальных трасс. Машинки TrackAR — дети строят трассу дома, а на экране добавляют горящие кольца или виртуальные мосты. Читать по теме Игрушка, ради которой дерутся: что такое Labubu и почему это нужно даже взрослым Действительно ли это классная вещь, или просто очередной тренд из ничего — покажет время. LEGO Technic и механические конструкторы Вечная классика, но теперь с датчиками движения, моторами и Bluetooth. Популярные наборы — ЛЕГО Исследователь Марса (LEGO Mars Rover), ЛЕГО Чемпионы Скорости (Speed Champions), ЛЕГО Роботизированные Траки (RoboTrucks) 5-в-1. Это любят те, кто интересуется техникой, транспортом, строительством. Игрушечное оружие нового поколения Эволюционная серия Nerf (Nerf Evo Series) — новые бластеры с лазерными эффектами, звуками и гелевыми шариками. Щит + шлем с дополненной реальностью — новый формат ролевых игр. Фигурки из любимых игр и фильмов Fortnite, Minecraft, Marvel, Transformers — все еще в топе. Теперь фигурки могут двигаться, “говорить” или реагировать на ощупь. Хит сезона — Крио-фигурки: “оживающие” фигурки после погружения в воду или охлаждения. Магнитные и STEM-конструкторы Магнитный конструктор (MagBuilder) или Геосила: STEM-игра (GeoForce STEM) — магнитные блоки, из которых можно собрать машины, ракеты, динозавров. Помогают развивать пространственное мышление и логику. Pexels Настольные боевые игры и пазлы-квесты Боевой лабиринт (BattleMaze), Битва роботов (RoboDuel), Квест-бокс (Escape Box for Boys) — игры, где нужно думать, строить стратегию и побеждать. Часто имеют электронные элементы — звуковые эффекты, свет или взаимодействие со смартфоном. Какие игрушки сейчас в тренде для девочек В 2025 году игрушки для девочек стали еще более творческими, технологичными и персонализированными. Многие сочетают игру, обучение и самовыражение — именно то, что вдохновляет современных девушек. Куклы с возможностью настройки внешности Создай Свою Куклу (MyDoll Creator) или Кукольная Мастерская (DollGen Studio) — дети могут создать свою куклу онлайн (выбрать прическу, одежду, аксессуары), а затем получить ее в реальности через 3D-печать. Также популярны экологичные куклы, изготовленные из биоматериалов. Pexels LaBubu (ЛаБуБу) Это мифическое существо из сказочного мира Монстров. Она нравится не только девочкам и мальчикам. Сказочное существо создано тайваньским брендом Pop Mart. Она напоминает нечто среднее между лисичкой, мышонком и сказочным троликом. Ее большие уши, круглые глаза, мелкие зубки и немного наглое выражение лица сделали ее ультрапопулярной в соцсетях, особенно в TikTok. ЛаБуБу — это больше, чем просто игрушка. Это часть стиля, самовыражения и веселого настроения. Она сочетает в себе сказку, юмор и немного безумства, что так любят дети в 2025 году. Наборы для творчества Светоарт Студия (GlowArt Studio), Косметика своими руками, Бижутерия с 3D-гелем — невероятно популярные наборы для создания украшений, дизайна одежды или мини-косметики. Девочки любят сами придумывать стиль — от блокнота до обруча для волос. Интерактивные домашние любимцы Хвостатый Помощник (PetPal AI) или VR-Котик Няв (MeowMe VR Cat) — игрушки, которые ведут себя как настоящие зверьки: мурчат, танцуют, реагируют на голос или осязание. Некоторые модели даже “засыпают” ночью и “просыпаются”, когда их погладить. Pixabay Сенсорные и антистресс-игрушки для девочек Новое поколение жмыкалок: блестки, нежная текстура, легкий аромат или свет при нажатии. Девушки используют такие игрушки не только для игры, но и для расслабления. Игровые наборы из сериалов и мультфильмов Любимцы 2025 года — “Академия Магии”, “Хрустальные Девушки”, “Барби в Будущем”. Все это — не просто фигурки, а мир приключений, где каждая игрушка имеет свою историю, волшебные функции или загадки. Сюжетные игры — лучшее для развития фантазии. Маленькая техника, как у взрослых Игрушечные камеры, ноутбуки, микрофоны, мини-печатники — в стиле TikTok и влогинге. Хит сезона — “Набор Юного Влогера” для девочек: штатив, свет, микрофон и программа-монтажер. Настольные игры для девочек Головоломка Принцессы, Квест-карты “Девичий клуб”, “Магические рецепты” — популярны среди компаний подруг. Они объединяют фантазию, логику и творчество. Дети 2025 года — это поколение, которое в то же время любит играть и учиться. Современные игрушки помогают развивать не только мелкую моторику, но и креативность, логику, эмоциональный интеллект. Но главное — это счастье в глазах ребенка, когда он находит свою любимую игрушку. А чтобы не потеряться в море новинок, взрослым следует прислушиваться к желаниям ребенка, не забывая о балансе между развлечениями и развитием. А еще мы рассказывали о мультфильмах 2025, которые уже вышли и их уже можно увидеть на больших экранах. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: дети Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter