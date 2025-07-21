Які іграшки зараз у тренді у дітей: фаворити сезону 2025

Світ дитячих іграшок змінюється з блискавичною швидкістю. Те, що вчора здавалося популярним, сьогодні може припадати пилом на полицях. З появою нових технологій, мультфільмів, трендів у TikTok та YouTube, дитячі вподобання стають дедалі динамічнішими. 2025 рік приніс чимало новинок, які вже стали справжніми хітами серед дітей. Ці іграшки не лише розважають, а й допомагають розвивати фантазію, комунікаційні навички та навіть перші технічні знання.

Читай, які іграшки набирають популярність у соціальних мережах та які іграшки у тренді у дітей — у нашому матеріалі.

Які іграшки зараз у тренді для хлопчиків

У 2025 році іграшки для хлопчиків — це суміш технологій, пригод і творчості. Хлопці хочуть не просто гратися, а створювати, змагатися, експериментувати. Іграшки стають розумнішими, а діти — цікавішими до всього нового. Тому варто звертати увагу на ті забавки, які одночасно і розважають, і розвивають.

Інтерактивні роботи та дрони

РоботХ Дослідник (RobotX Explorer) — робот, якого можна програмувати з телефона. Хлопцям цікаво керувати ним, влаштовувати бої, виконувати місії.

Міні-дрон Летун-Гонщик (FlyRacer Mini Drone) — дрон із камерою, який можна запускати навіть у кімнаті.

Це поєднання гри й навичок програмування. Це не просто гра — це технологія.

Автомоделі на радіоуправлінні

Нове покоління машинок: швидкі, зі світлодіодами, додатком для створення віртуальних трас.

Машинки TrackAR — діти будують трасу вдома, а на екрані додають кільця, що палають чи віртуальні мости.

Читати на тему Іграшка, заради якої б’ються: що таке Labubu і чому це треба навіть дорослим Чи справді це класна річ, або ж просто черговий тренд з нічого — покаже час.

LEGO Technic та механічні конструктори

Вічна класика, але тепер — із датчиками руху, моторами та Bluetooth.

Популярні набори — ЛЕГО Дослідник Марса (LEGO Mars Rover), ЛЕГО Чемпіони Швидкості (Speed Champions), ЛЕГО Роботизовані Траки (RoboTrucks) 5-в-1.

Це люблять ті, хто цікавиться технікою, транспортом, будівництвом.

Іграшкова зброя нового покоління

Еволюційна серія Nerf (Nerf Evo Series) — нові бластери з лазерними ефектами, звуками й гелевими кульками.

Щит + шолом з доповненою реальністю — новий формат рольових ігор.

Фігурки з улюблених ігор і фільмів

Fortnite, Minecraft, Marvel, Transformers — усе ще в топі. Тепер фігурки можуть рухатись, “говорити” або реагувати на дотик.

Хіт сезону — Кріо-фігурки: фігурки, що “оживають” після занурення у воду або охолодження.

Магнітні та STEM-конструктори

Магнітний конструктор (MagBuilder) або Геосила: STEM-гра (GeoForce STEM) — магнітні блоки, з яких можна зібрати машини, ракети, динозаврів.

Допомагають розвивати просторове мислення та логіку.

Настільні бойові ігри та пазли-квести

Бойовий лабіринт (BattleMaze), Битва роботів (RoboDuel), Квест-бокс (Escape Box for Boys) — ігри, де потрібно думати, будувати стратегію й перемагати.

Часто мають електронні елементи — звукові ефекти, світло або взаємодію зі смартфоном.

Які іграшки зараз у тренді для дівчаток

У 2025 році іграшки для дівчаток стали ще більш творчими, технологічними й персоналізованими. Багато з них поєднують гру, навчання та самовираження — саме те, що надихає сучасних дівчат.

Ляльки з можливістю налаштування зовнішності

Створи Свою Ляльку (MyDoll Creator) або Лялькова Майстерня (DollGen Studio) — діти можуть створити свою ляльку онлайн (вибрати зачіску, одяг, аксесуари), а потім отримати її в реальності через 3D-друк. Також популярні екологічні ляльки, виготовлені з біоматеріалів.

LaBubu (ЛаБуБу)

Це міфічна істотка з казкового світу Монстрів. Вона подобається не тільки дівчаткам і хлопчикам.

Казкова істота створена тайванським брендом Pop Mart. Вона нагадує щось середнє між лисичкою, мишеням і казковим троликом. Її великі вуха, круглі очі, дрібні зубки та трохи нахабний вираз обличчя зробили її ультрапопулярною у соцмережах, особливо в TikTok.

ЛаБуБу — це більше, ніж просто іграшка. Це — частина стилю, самовираження та веселого настрою. Вона поєднує в собі казку, гумор і трохи шаленості, що так полюбляють діти у 2025 році.

Набори для творчості

СвітлоАрт Студія (GlowArt Studio), Косметика своїми руками, Біжутерія з 3D-гелем — неймовірно популярні набори для створення прикрас, дизайну одягу або міні-косметики.

Дівчатка люблять самі вигадувати стиль — від блокнота до обруча для волосся.

Інтерактивні домашні улюбленці

Хвостатий Помічник (PetPal AI) або VR-Котик Няв (MeowMe VR Cat) — іграшки, що поводяться як справжні звірята: мурчать, танцюють, реагують на голос або дотик.

Деякі моделі навіть “засинають” уночі й “прокидаються”, коли їх погладити.

Сенсорні та антистрес-іграшки для дівчаток

Нове покоління “жмикалок”: блискітки, ніжна текстура, легкий аромат або світло при натисканні.

Дівчата використовують такі іграшки не лише для гри, а й для розслаблення.

Ігрові набори з серіалів і мультфільмів

Улюбленці 2025 року — “Академія Магії”, “Кришталеві Дівчата”, “Барбі в Майбутньому”. Усе це — не просто фігурки, а світ пригод, де кожна іграшка має свою історію, чарівні функції або загадки.

Сюжетні ігри — найкраще для розвитку фантазії.

Маленька техніка, як у дорослих

Іграшкові камери, ноутбуки, мікрофони, міні-друкарні — у стилі TikTok і влогінгу.

Хіт сезону — “Набір Юного Влогера” для дівчаток: штатив, світло, мікрофон і програма-монтажер.

Настільні ігри для дівчаток

Головоломка Принцеси, Квест-карти “Дівочий клуб”, “Магічні рецепти” — популярні серед компаній подруг. Вони об’єднують фантазію, логіку й творчість.

Діти 2025 року — це покоління, яке водночас любить гратися й навчатись. Сучасні іграшки допомагають розвивати не лише дрібну моторику, а й креативність, логіку, емоційний інтелект. Але головне — це щастя в очах дитини, коли вона знаходить свою улюблену забавку. А щоб не загубитися в морі новинок, дорослим варто прислухатися до бажань дитини, не забуваючи про баланс між розвагами та розвитком.

А ще ми розказували про мультфільми 2025, які вже вийшли, читай про те, що вже можна побачити на великих екранах.

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