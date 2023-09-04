Идеальный месяц для хорошего улова! Календарь рыбака на сентябрь 2023

Вероника Кононенко, редактор сайта 04 сентября 2023, 15:15
календар риболовлі на вересень 2023
Фото: Pexels

Больше новостей
Армен Мовсесян
Ребенком бежал от войны в Нагорном Карабахе, теперь – волонтерит в Украине. История Армена Мовсесяна
Що подарувати подрузі на день народження ТОП-8 ідей для подарунка
Идеи подарков для подруги на день рождения: на любой вкус и кошелек
Идеальный месяц для хорошего улова! Календарь рыбака на сентябрь 2023
Когда бабье лето 2023: все о погоде осенью и чего нам ждать
магнітні бері у вересні 2023
Магнитные бури в сентябре 2023: прогноз опасных дней на месяц
Смотреть больше

Материалы по теме

магнітні бері у вересні 2023
Магнитные бури в сентябре 2023: прогноз опасных дней на месяц
місячний календар вдалих днів на вересень 2023
Лунный календарь на сентябрь 2023: сегодня не вышло? Выйдет завтра!
Музей украинской грамзаписи
Ещё одна идея для отдыха в выходной день! В Киеве работает Музей украинской грамзаписи
посівний календар на вересень
За своим краем ухаживай и урожай собирай! Лунный посевной календарь на сентябрь 2023

Видео
адаптація ветеранів

Forbes Ukraine отметил 25 лучших работодателей по адаптации ветеранов. В список вошла и Starlight Media
0:05:46
Квитки через верифікацію в Дії: як унеможливлять перекупство
Перекупщикам приготовиться. В УЗ намекнули на верификацию билетов через Дію
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 4 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:08
Сіноплетіння
Потеряла сына, но давнее хобби вернуло силу к жизни: как украинка учит сеноплетению и помогает ВСУ
0:04:10
Біонічні протези
Возвращают мелкую моторику! Военные получили сверхсовременные бионические протезы в рамках проекта Recovery
0:06:26
Програма United24
Дома до сих пор стоят без крыши. Киевская область ждет восстановления по программе UNITED24
0:01:56
Виставка у Копенгагені
Не дадим забыть! В Копенгагене проходит выставка ежедневников украинских художников
0:40:08
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює
Принять теплый душ и постирать вещи на передовой. Уникальные банные комплексы для бойцов ВСУ
0:04:40
Психологи на войне
Первая психологическая помощь — снять симптомы. Как работают психологи в прифронтовых городах
0:04:03
Врожай цього року
Спелые арбузы и сочная морковь. Как фермеры сумели пережить испытание большой водой
Больше видео
місячний календар вдалих днів на вересень 2023
Читать дальше
Лунный календарь на сентябрь 2023: сегодня не вышло? Выйдет завтра!
Зелений борщ від Євгена Клопотенко
Читать дальше
Традиционный и столь любимый. Как приготовить зеленый борщ по рецепту Евгения Клопотенко

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь