Идеальный месяц для хорошего улова! Календарь рыбака на сентябрь 2023

Что может быть вкуснее свежей приготовленной рыбки на ужин? Только рыба, которую ты поймал самостоятельно.

Поскольку рыбаки выезжают на реку рано, у них есть время насладиться тишиной и природой. А чтобы получить удовольствие еще и от хорошего клева, нужно взять много разной наживы и выбрать удачный день по лунному календарю.

Какие же дни будут благоприятны для рыбалки в сентябре 2023 года, мы отметили в нашем лунном календаре. А также рассказали, какой рыбки будет больше всего в это время.

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Календарь рыбалки на сентябрь 2023

Лучший клев: 7-11, 19-24 сентября

7-11, 19-24 сентября Хороший клев : 4-6, 12-13, 18, 25-27 сентября

: 4-6, 12-13, 18, 25-27 сентября Средний клев: 1, 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30 сентября

1, 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30 сентября Не будет клевать: 15, 29 сентября

Какая рыба клюет в сентябре 2023 года

Луна в благоприятные дни будет помогать рыбакам поймать много вкусной рыбы. Хорошая новость, что в сентябре улов может получиться удивительно хорошим. Много рыб увеличивают свой вес, готовясь к зиме, а это усиливает их активность.

Виды, которые будут активны в сентябре:

Щука. В сентябре эта рыбка начинает сезон охот, так что ловить ее будет проще, чем обычно.

В сентябре эта рыбка начинает сезон охот, так что ловить ее будет проще, чем обычно. Окунь. Окунь тоже увеличивает свою активность. Лучше всего он будет клевать на живца или другие маленькие искусственные приманки.

Окунь тоже увеличивает свою активность. Лучше всего он будет клевать на живца или другие маленькие искусственные приманки. Плотва. Чтобы поймать эту рыбку, достаточно запастись червячками, опарышами или мотылями.

Чтобы поймать эту рыбку, достаточно запастись червячками, опарышами или мотылями. Карп. Очень любит тепло, поэтому для хорошего отлова рыбакам рекомендуют делать это в прибрежной зоне.

Для ловли карпа в сентябре стоит обратить внимание на границы между илистым дном и ракушечником. Наживку следует размещать на твердой поверхности рядом с илом, так как рыба может не заметить ее.

Лещ. Эта рыба тоже достаточно теплолюбива, поэтому нужно выходить на рыбалку, когда вода еще достаточно теплая.

Также успех рыбалки зависит от выбранного времени суток Известно, что лучшее время для рыбалки утро, поздний вечер и ночь.

Сентябрь — идеальный месяц, ведь на улице уже не так жарко, но еще тепло. Так что можно выехать с семьей на природу, хорошо провести вместе время, а из рыбного улова сварить вкусную уху. Рецептом мы поделились в материале.

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