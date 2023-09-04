Ідеальний місяць для гарного улову! Календар риболова на вересень 2023

Що може бути смачнішим за свіжу приготовану рибку на вечерю? Лише риба, яку ти впіймав(-ла) самостійно.

Оскільки рибалки виїздять на річку рано, у них є час насолодитися тишею й природою. А щоб отримати задоволення ще й від гарного кльову, треба захопити багато різної наживи та обрати вдалий день за місячним календарем.

Які ж дні будуть сприятливі для риболовлі у вересні 2023, ми позначили у нашому місячному календарі. А також розповіли, якої рибки буде найбільше у цей час.

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Календар риболовлі на вересень 2023

Найкращий кльов: 7-11, 19-24 вересня

7-11, 19-24 вересня Хороший кльов: 4-6, 12-13, 18, 25-27 вересня

4-6, 12-13, 18, 25-27 вересня Середній кльов: 1, 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30 вересня

1, 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30 вересня Не клюватиме: 15, 29 вересня

Яка риба клює у вересні 2023

Місяць у сприятливі дні буде допомагати рибалкам впіймати багато смачної риби. Гарна новина, що у вересні улов може вийти напрочуд гарним. Риба збільшує свою вагу, готуючись до зими, а це підсилює її активність.

Види, які будуть активними у вересні:

Щука. У вересні ця рибка починає сезон полювань, тож ловити її буде простіше, ніж зазвичай.

У вересні ця рибка починає сезон полювань, тож ловити її буде простіше, ніж зазвичай. Окунь. Окунь теж збільшує свою активність. Найкраще він клюватиме на живця, або інші маленькі штучні приманки.

Окунь теж збільшує свою активність. Найкраще він клюватиме на живця, або інші маленькі штучні приманки. Плотва . Щоб спіймати цю рибку, достатньо запастися черв’ячками, опаришами чи мотилями.

. Щоб спіймати цю рибку, достатньо запастися черв’ячками, опаришами чи мотилями. Карп. дуже любить тепло, тому для гарного вилову рибалкам рекомендують робити це в прибережній зоні.

Для ловлі коропа у вересні варто звернути увагу на межі між мулистим дном та черепашником. Наживку слід розташовувати на твердій поверхні поруч із мулом, оскільки риба може не помітити її.

Лящ. Ця риба теж доволі теплолюбна, тому виходити на риболовлю краще, коли вода ще досить тепла.

Також успіх риболовлі залежить від обраної пори доби Відомо, що найкращий час для риболовлі ранок, пізній вечір та ніч.

Вересень — ідеальний місяць, адже на вулиці вже не так спекотно, але ще тепло. Тож можна виїхати з родиною на природу, гарно провести разом час, а з рибного улову зварити смачну уху. Рецептом ми поділилися у матеріалі.

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