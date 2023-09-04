Ідеальний місяць для гарного улову! Календар риболова на вересень 2023

Що може бути смачнішим за свіжу приготовану рибку на вечерю? Лише риба, яку ти впіймав(-ла) самостійно.
Оскільки рибалки виїздять на річку рано, у них є час насолодитися тишею й природою. А щоб отримати задоволення ще й від гарного кльову, треба захопити багато різної наживи та обрати вдалий день за місячним календарем.
Які ж дні будуть сприятливі для риболовлі у вересні 2023, ми позначили у нашому місячному календарі. А також розповіли, якої рибки буде найбільше у цей час.
Місяць у сприятливі дні буде допомагати рибалкам впіймати багато смачної риби. Гарна новина, що у вересні улов може вийти напрочуд гарним. Риба збільшує свою вагу, готуючись до зими, а це підсилює її активність.
Види, які будуть активними у вересні:
Для ловлі коропа у вересні варто звернути увагу на межі між мулистим дном та черепашником. Наживку слід розташовувати на твердій поверхні поруч із мулом, оскільки риба може не помітити її.
Для ловлі коропа у вересні варто звернути увагу на межі між мулистим дном та черепашником. Наживку слід розташовувати на твердій поверхні поруч із мулом, оскільки риба може не помітити її.
Також успіх риболовлі залежить від обраної пори доби Відомо, що найкращий час для риболовлі ранок, пізній вечір та ніч.
Вересень — ідеальний місяць, адже на вулиці вже не так спекотно, але ще тепло. Тож можна виїхати з родиною на природу, гарно провести разом час, а з рибного улову зварити смачну уху. Рецептом ми поділилися у матеріалі.
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