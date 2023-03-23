Когда садить салат в открытый грунт в 2023 году: благоприятные даты для посадки

Посадка листового салата — дело не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Даже огородник без опыта может с ним справиться.
Хороший урожай можно получить при посадке не только в теплицу, но и на открытую грядку. Когда садить салат в открытый грунт в 2023 году — читай в материале.
Листовой салат хорош тем, что эта культура холодостойкая. Его выращивают еще с начала апреля. Но многие садоводы говорят о том, что лучше дождаться мая, когда уже не будет заморозков.
Листовой салат, к тому же, не особенно прихотлив в уходе. Его можно садить аж до осени. Такой метод позволяет получать регулярный урожай много месяцев подряд.
Листовой салат, к тому же, не особенно прихотлив в уходе. Его можно садить аж до осени. Такой метод позволяет получать регулярный урожай много месяцев подряд.
Если тебе нужен салат не только в свежем виде, но и для зимних заготовок, то лучше высевать его каждые две недели, чтобы постоянно иметь свежую зелень. Важно помнить, что температура -5°C и ниже приведет к гибели растения. Лучшее время для этого — теплый май при +10-12°C (когда ночью немного прохладно).
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