Когда садить салат в открытый грунт в 2023 году: благоприятные даты для посадки

Посадка листового салата — дело не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Даже огородник без опыта может с ним справиться.

Хороший урожай можно получить при посадке не только в теплицу, но и на открытую грядку. Когда садить салат в открытый грунт в 2023 году — читай в материале.

Когда садить салат в открытый грунт: благоприятные даты

Листовой салат хорош тем, что эта культура холодостойкая. Его выращивают еще с начала апреля. Но многие садоводы говорят о том, что лучше дождаться мая, когда уже не будет заморозков.

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Листовой салат, к тому же, не особенно прихотлив в уходе. Его можно садить аж до осени. Такой метод позволяет получать регулярный урожай много месяцев подряд.

Если тебе нужен салат не только в свежем виде, но и для зимних заготовок, то лучше высевать его каждые две недели, чтобы постоянно иметь свежую зелень. Важно помнить, что температура -5°C и ниже приведет к гибели растения. Лучшее время для этого — теплый май при +10-12°C (когда ночью немного прохладно).

Когда сажать салат по лунному календарю в 2023 году

март — 1-3, 9-16, 20, 24, 25, 28-30;

апрель — 5, 7-13, 16,17, 21, 22, 25-27;

май — 2-3, 7-10, 13, 14, 17, 18, 22-24, 30, 31;

июнь — 1-3, 19, 20, 26-30.

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Как вырастить листовой салат: пошаговая инструкция

Перед высадкой салата, нужно подобрать удачное место на грядке. Учитывай, что если у тебя уже росли какие-то культуры на участке, то далеко не всегда можно вслед за ними посеять салат. А вот, перец, капуста, томаты, картофель, огурцы и кабачки — хорошие предшественники для салата. Также салат высаживают возле фасоли, гороха, шпината, редиса, лука, огурцов, капусты, томатов или земляники Почву для посадки необходимо хорошо подготовить: как следует разрыхлить грядки, убрать все камни и твердые куски грунта. Затем тебе нужно сделать бороздки, расположенные в 15-20 сантиметрах друг от друга глубиной 1 см. Семена салата высаживают на расстоянии 1-2 см, слегка прикапывают и поливают. Или используют метод попроще: на разрыхленную почву рассыпают семена, сверху проходятся граблями и поливают. Листовой салат не требует большого ухода, тебе нужно лишь регулярно его поливать, периодически рыхлить землю и удалять сорняки. Также важно постоянно подкармливать растение: первый раз это нужно сделать после появления первых всходов. Второй — через 10 дней после первого. Лучше всего подкармливать салат хлористым калием или аммиачной селитрой.

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