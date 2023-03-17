Несколько уловок и ничего лишнего: когда сажать чеснок весной 2023

В период юной весны все садоводы и огородники выходят на свои участки, чтобы подготовить землю к посевам. Одна из культур, которуе садят первой — чеснок. Чеснок является яровым и озимым — садится весной и поздней осенью.

Когда садить чеснок весной 2023 и как это правильно сделать — рассказываем в материале.

Когда сажать чеснок весной

Яровой чеснок лучше высаживать в середине апреля – начале мая. В этот период земля уже прогреется до +5ºС – +10ºС. За сутки до посадки чеснока следует разрыхлить землю, перекопать ее.

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Не стоит и затягивать со сроками посадки чеснока, потому что вегетационный период весеннего чеснока длится 90 – 100 дней.

Лучше сажать чеснок на грядках, которые находятся под солнцем, но чтобы там не было сквозняков. Также обрати внимание, чтобы это не было место, где до этого росли помидоры или картофель.

Как сажать чеснок весной: советы

Чеснок прорастает из зубчика чеснока. За сутки до посадки зубчики следует замочить в холодной воде на 12 часов.

Высаживать культуру нужно в рыхлую и влажную почву. Если земля недостаточно рыхлая, насыпь в борозду песка или золы.

Как правильно сажать чеснок:

глубина посадки зубчиков — 3 – 4 см;

расстояние друг от друга — 5 – 6 см;

расстояние между грядками — 15 – 20 см.

Обрати внимание, что для хорошего схождения урожая нужно присыпать чеснок слоем опилок, древесной стружки или соломы. Такой метод убережет посевы от неожиданных заморозков, будет препятствовать росту сорняков и будет держать почву влажной.

Не следует засыпать зубчики землей или накрывать их пленкой.

Главный совет по уходу — следует постоянно поливать чеснок прохладной водой, когда он будет в тени от солнца. В период схождения лучше поливать чеснок азотным удобрением.

Раньше мы рассказывали тебе, когда нужно сажать лук весной, читай об этом в нашем материале.

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