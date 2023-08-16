Когда спадет жара в Украине 2023: объясняют метеорологи

Погода в Украине этим летом довольно жаркая и переменчивая. Несколько недель она немного менялась с пришествием атмосферного фронта.

Жара, которая испытывала терпение украинцев 37-градусными показателями, спадала, приходили грозы и ливни. Но какая будет погода до конца августа, и когда спадет жара в Украине — читай в материале.

Когда станет прохладнее летом 2023

В начале августа стало чуть-чуть облачнее в западных областях, но температура все еще была высокой (от +29℃ до +35℃). На Западе были дожди и грозы, как и в центральных областях Украины.

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Наблюдались осадки и на Западе, и на Севере.

Однако в ближайшее время ожидать похолодания и стабильных столбиков термометров смысла нет.

Когда спадет жара в Украине 2023: объясняют в УкрГМЦ

В украинском гидрометеорологическом центре заверили, что до конца недели будет жаркая погода. В большинстве областей будет без осадков и достаточно высокие показатели температуры. То есть будет много солнца с прояснением.

Лишь днем 16 августа и в течение суток 17 числа в Закарпатье и Прикарпатье будут идти кратковременные дожди, отдельные грозы, а уже в пятницу в большинстве западных областей пройдут небольшие дожди.

Ветер на этой неделе особого внимания привлекать не будет. Ведь в Украине будет господствовать достаточно теплая воздушная масса, поэтому стоит ожидать жаркую неделю.

Температурные показатели будут отличаться от +17℃ до +20℃, а в дневные часы температура будет колебаться от +26℃ до +33℃ практически по всей территории страны. На территории Украины распространяется поле высокого давления, поэтому жара будет продолжаться до сентября.

Если в эти выходные в твоем регионе погода будет солнечной, держи подборку невероятных мест для отдыха в Украине.

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