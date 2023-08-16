Коли спаде спека в Україні 2023: пояснюють метеорологи

Погода в Україні цього літа доволі спекотна та мінлива. Кілька тижнів вона змінювалася з настанням атмосферного фронту.

Спека, яка випробовувала терпіння українців 37-градусними показниками, спадала, а натомість приходили грози та зливи. Та якою буде погода до кінця серпня, і коли спаде спека в Україні — читай у матеріалі.

Коли стане прохолодніше літом 2023

На початку серпня стало більш хмарно у західних областях, але температура все ще була високою (від +29℃ до +35℃).

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На Заході були дощі та грози, як і в центральних областях України.

Спостерігалися опади й на Заході та Півночі. Однак найближчим часом очікувати на похолодання та стабільні стовпчики термометрів сенсу немає.

Коли спаде спека в Україні 2023: пояснюють в УкрГМЦ

В українському гідрометеорологічному центрі запевнили, що до кінця тижня буде досить спекотна погода. У більшості областей буде без опадів й доволі високі показники температури. Тобто буде багато сонця з проясненням.

Лише вдень 16 серпня та протягом доби 17 числа на Закарпатті та Прикарпатті йтимуть короткочасні дощі, окремі грози, а вже в п’ятницю у більшості західних областей пройдуть невеликі дощі.

Вітер цього тижня особливої уваги привертати не буде. Отже, в Україні пануватиме доволі тепла повітряна маса, тому варто очікувати на спекотний тиждень.

Температурні показники різнитимуться від +17℃ до +20℃, а в денні години температура коливатиметься від +26℃ до +33℃ практично по всій території країни. На території України поширюється поле високого тиску, тому спека триватиме до вересня.

Якщо цими вихідними у твоєму регіоні погода буде сонячна, тримай добірку неймовірних місць для відпочинку в Україні.

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