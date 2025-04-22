Когда выберут нового Папу Римского: дата и кандидаты на высший духовный сан

В скором времени Ватикан будет выбирать нового понтифика. Этот процесс сопровождается рядом правил, но не имеет четких терминов. Когда выберут нового Папу Римского, кто участвует в этом и какие кандидаты на высочайший духовный сан — рассказываем дальше.

Когда состоятся выборы Папы Римского: точная дата конклава

Конклав — процесс выбора нового главы католической церкви, который осуществляется кардиналами. Когда выберут нового папу неизвестно, ведь Ватикан пока не давал четких комментариев по этому поводу.

Однако, по данным BBC, конклав могут собрать через 15-20 дней после захоронения папы Франциска.

В пресс-службе Ватикана сообщили, что прощание с Франциском состоится в субботу, 26 апреля. Соответственно конклав могут организовать уже в мае.

Кто может стать новым Папой Римским: кандидаты на пост понтифика

Точного списка кандидатов пока нет, но издание La Stampa собрало потенциальных претендентов.

В настоящее время главным фаворитом является итальянец Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана с 2013 года. Его считают опытным дипломатом, который обеспечит баланс между разными представителями католиков.

Немаленькие шансы и у Маттео Марии Дзуппи, архиепископа Болонье и президента Итальянской епископской конференции. В Ватикане уверены, что он способен придать церкви новаторский, диалогический и прагматический подход к пасторству.

Следующий кандидат — Пьербаттиста Пицабалла, имеющий большой опыт работы в Иерусалиме. Он может создать мост между востоком и западом, а также обеспечить межрелигиозный диалог.

Филиппинец Луиса Антонио Тагле является префектом Дикастерии по евангелизации. Его назначение на пост может символизировать миссионерскую и молодую церковь.

Еще один претендент — француз Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя, эксперт по межрелигиозному диалогу, особенно с исламом. Наконец издание называет имя португальца Жозе Толентина Мендонса, который является поэтом и богословом.

По мнению журналистов, чувствительность к культуре и новый пастырский подход делают его кандидатом для тех, кто хочет создать мост между традицией и современностью в церкви.

Как будет проходить голосование

Кардиналы, выбирающие Папу Римского, соберутся в Сикстинской капелле. В выборах принимают участие кардиналы в возрасте до 80 лет, которые клянутся сохранять абсолютную тайну избирательного процесса.

Голосование проходит конфиденциально, а для избрания понтифика нужно собрать две трети голосов. После каждого голосования бюллетени сжигают. Если дым черный, значит выборы еще продолжаются, а если белый, то кардиналы выбрали нового папу.

