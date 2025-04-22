Коли виберуть нового Папу Римського: дата та кандидати на найвищий духовний сан

Незабаром Ватикан обиратиме нового понтифіка. Цей процес супроводжується низкою правил, але не має чітких термінів. Коли виберуть нового Папу Римського, хто бере в цьому участь та які кандидати на найвищий духовний сан — розповідаємо далі.

Коли відбудуться вибори Папи Римського: точна дата конклаву

Конклав — це процес виборів нового очільника католицької церкви, який здійснюється кардиналами. Коли виберуть нового папу достеменно невідомо, адже Ватикан поки не давав чітких коментарів з приводу цього.

Однак, за даними ВВС, конклав можуть зібрати через 15-20 днів після поховання папи Франциска.

У прес-службі Ватикану повідомили, що прощання з Франциском відбудеться у суботу, 26 квітня. Відповідно, конклав можуть організувати вже у травні.

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Хто може стати новим Папою Римським: кандидати на пост понтифіка

Точного списку кандидатів наразі немає, але видання La Stampa зібрало потенційних претендентів.

Нині головним фаворитом є італієць П’єтро Паролін, який є державним секретарем Ватикану з 2013 року. Його вважають досвідченим дипломатом, що забезпечить баланс між різними представниками католиків.

Немалі шанси й у Маттео Марії Дзуппі, архієпископа Болоньї та президента Італійської єпископської конференції. У Ватикані певні, що він здатен додати церкві новаторського, діалогічного і прагматичного підходу до пасторства.

Наступний кандидат — П’єрбаттіста Піццабалла, що має великий досвід роботи в Єрусалимі. Він може створити міст між Сходом і Заходом, а також забезпечити міжрелігійний діалог.

Філіпінець Луїса Антоніо Тагле є префектом Дикастерії з євангелізації. Його призначення на пост може символізувати місіонерську та молоду церкву.

Ще один претендент — француз Жан-Марк Авелін, архієпископ Марселя, експерт з міжрелігійного діалогу, особливо з ісламом. Насамкінець видання називає ім’я португальця Жозе Толентіну Мендонса, який є поетом і богословом.

На думку журналістів, чутливість до культури й новий душпастирський підхід роблять його кандидатом для тих, хто хоче створити міст між традицією і сучасністю у церкві.

Як відбуватиметься голосування

Кардинали, що вибиратимуть Папу Римського, зберуться в Сикстинській капелі. У виборах беруть участь кардинали віком до 80 років, які присягаються зберігати абсолютну таємницю виборчого процесу.

Голосування відбувається конфіденційно, а для обрання понтифіка треба зібрати дві третини голосів. Після кожного голосування бюлетені спалюють. Якщо дим чорний, це означає, що вибори ще тривають, а якщо білий, то кардинали вибрали нового папу.

Детальніше про те, як вибирають Папу Римського, які традиції та правила супроводжують цей процес, ми розповідали раніше.

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