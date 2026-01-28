Морозы до -25 градусов: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Зима готовит для украинцев настоящее испытание холодом. Уже в ближайшие дни температурные показатели существенно пойдут вниз, а в некоторых регионах столбики термометров достигнут отметки -25°C.

О резком изменении погодных условий предупредила Наталия Голеня, возглавляющая отдел метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, в своем комментарии для РБК-Украина.

Когда ждать пика похолодания

Первые признаки приближения морозного фронта мы почувствуем уже в эту пятницу, 30 января. Холодный воздух начнет заходить на территорию Украины с северного и северо-западного направлений.

По словам эксперта, речь идет об очередной волне зимней суровости.

Да. С пятницы начнется с севера, с северо-запада снижение температуры, — отметила Голеня.

Она добавила, что начало последнего месяца зимы будет по-настоящему холодным:

И таким образом, что начало февраля — с 1 по 5. И, возможно, даже первая декада, будет снова зимняя и морозная.

Где будет холоднее всего на выходных

Синоптики прогнозируют, что уже в субботу и воскресенье (31 января – 1 февраля) температура воздуха может упасть до -20 градусов. Наталия Голеня подтвердила такие ожидания:

Да. Мы ожидаем. Сегодня мы оставили пока в прогнозах 14-20. То есть на 31-1. Скажем, на 1 февраля.

В зону наиболее интенсивных ночных морозов (до -20°C) попадают:

Северные и западные области;

Полтавщина и Харьковщина;

Винницкая и Черкасская области.

Угроза экстремальных -25°C

В начале следующей недели, 2-3 февраля, мороз может усилиться еще больше, если небо будет безоблачным. Синоптик объясняет:

2-3 февраля — если будут прояснения — местами возможны морозы от 21 до 25 градусов.

Такие экстремальные показатели вероятны в западных, северных, восточных и центральных регионах страны.

Дневная температура в большинстве областей также не будет мягкой — ожидается от 10 до 16 градусов ниже нуля.

Относительно теплая погода сохранится только на юге Украины: там ночью прогнозируют -5…-10°C, а днем — от 3 до 8 градусов мороза.

Как долго продлятся холода

Февраль 2026 года начнется с классической морозной зимы, и этот период не будет коротким. Хотя возможны незначительные колебания температуры, общая тенденция остается неутешительной для тех, кто ждет оттепели.

Но на сегодняшний день такие расчеты, что морозная погода удержится практически первую декаду февраля, — резюмировала представительница Укргидрометцентра.

Таким образом, как минимум до 10 февраля украинцам стоит готовиться к серьезным минусам и одеваться как можно теплее.

Ранее мы писали, какая будет погода в марте 2026 в Украине — читай в материале, когда к нам придет весеннее тепло.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!