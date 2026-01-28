Морози до -25 градусів: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Зима готує для українців справжнє випробування холодом. Уже найближчими днями температурні показники суттєво підуть донизу, а в деяких регіонах стовпчики термометрів сягнуть позначки -25°C.

Про різку зміну погодних умов попередила Наталія Голеня, яка очолює відділ метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру, у своєму коментарі для РБК-Україна.

Коли чекати на пік похолодання

Перші ознаки наближення морозного фронту ми відчуємо вже цієї п’ятниці, 30 січня. Холодне повітря почне заходити на територію України з північного та північно-західного напрямків.

За словами експерта, мова йде про чергову хвилю зимової суворості.

Так. З п’ятниці розпочнеться з півночі, з північного заходу зниження температури, — зазначила Голеня.

Вона додала, що початок останнього місяця зими буде по-справжньому холодним:

І таким чином, що початок лютого — з 1 по 5. І, можливо, навіть перша декада, буде знову зимова і морозна.

Читати на тему Погода в Києві в лютому 2026: чи будуть сильні морози останнього місяця зими

Де буде найхолодніше на вихідних

Синоптики прогнозують, що вже у суботу та неділю (31 січня – 1 лютого) температура повітря може впасти до -20 градусів. Наталія Голеня підтвердила такі очікування:

Так. Ми очікуємо. Сьогодні ми залишили поки в прогнозах 14-20. Тобто на 31-1. Скажімо, на 1 лютого.

У зону найбільш інтенсивних нічних морозів (до -20°C) потрапляють:

Північні та західні області;

Полтавщина та Харківщина;

Вінницька та Черкаська області.

Загроза екстремальних -25°C

На початку наступного тижня, 2-3 лютого, мороз може посилитися ще більше, якщо небо буде безхмарним. Синоптикиня пояснює:

2-3 лютого — якщо будуть прояснення — місцями можливі морози від 21 до 25 градусів.

Такі екстремальні показники ймовірні у західних, північних, східних та центральних регіонах країни.

Денна температура в більшості областей також не буде лагідною — очікується від 10 до 16 градусів нижче нуля.

Відносно тепла погода збережеться лише на півдні України: там вночі прогнозують -5…-10°C, а вдень — від 3 до 8 градусів морозу.

Як довго триватиме холоднеча

Лютий 2026 року розпочнеться з класичної морозної зими, і цей період не буде коротким. Хоча можливі незначні коливання температури, загальна тенденція залишається невтішною для тих, хто чекає на відлигу.

Але на сьогоднішній день такі розрахунки, що морозна погода утримається практично першу декаду лютого, — резюмувала представниця Укргідрометцентру.

Таким чином, як мінімум до 10 лютого українцям варто готуватися до серйозних мінусів та вдягатися якомога тепліше.

Раніше ми писали, яка буде погода в березні 2026 в Україні — читай в матеріалі, коли до нас прийде весняне тепло.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!