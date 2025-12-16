Колядки о войне в Украине: подборка патриотических рождественских гимнов

На фоне непрекращающейся борьбы за свободу, украинское Рождество обретает новое, сакральное звучание. Традиционные праздничные песнопения, передававшиеся из поколения в поколение, сегодня трансформируются, рождая уникальный культурный пласт – колядки военного времени.

Сегодняшние реалии вплетаются в классические библейские сюжеты, создавая пронзительные и до боли правдивые образы. Современные колядки о войне – это зеркало, в котором нация видит свое настоящее.

Вікна собрали подборку этих новейших рождественских песен, которые логично иллюстрируют различные грани жизни страны в огне войны.

Патриотические колядки о войне

***

Над степью донецкой новость сияет:

В окопе холодном Бог рождается.

И ангелы в небе не в белых ризах,

А в темном пикселе и в тепловизорах.

Несут не кадило, не миро, не злато,

А весть, что враг бежит, проклятый.

Что “Джавелин” исправно цель свою видит,

И ни один оккупант от кары не уйдет.

Прославим же Дитя, что в яслях из-под оружия,

И наших Героев, что идут в бой.

Пусть сила Господня их укроет щитами,

Чтобы мирное Рождество праздновали с нами!

***

Снег летит на землю тихо, стол накрыт в доме,

Но в душе у мамы тоска, потому что нет папы.

Он не в теплом доме сейчас, не в мягкой постели,

Он держит наше небо в страшной метели.

Первая звезда на небе взошла, мы за стол сели,

Помолились за солдата, чтобы был цел-целехонек.

Ты, Иисус новорожденный, дай ему терпения,

И возвращения домой, и благословения.

Пусть эта колядка донесется над полем боя,

И согреет сердце папы нашей любовью.

Чтобы услышал он, как мы просим у Тебя, Божий Сын,

Сохрани его и верни в свободную Украину!

Военные колядки: рожденные на передовой

Особое место занимают военные колядки, созданные непосредственно во фронтовых условиях. В них – вся палитра солдатской жизни: от сурового быта и черного юмора до глубоких размышлений о жизни, смерти и вере.

***

Небо и земля, небо и земля в окопе торжествуют.

Ангелы и бойцы, ангелы и бойцы вместе колядуют.

Христос родился, Бог воплотился,

Ангелы поют, ВСУ приветствуют,

Байрактар летает, орков выгоняет,

И мы приветствуем, Христа прославляем!

В поле, во рву, в поле, во рву пастухи молчали,

Но как дрон завис, но как дрон завис, то рашисты пали.

Христос родился, Бог воплотился,

Ангелы поют, ВСУ приветствуют,

Байрактар летает, орков выгоняет,

И мы приветствуем, Христа прославляем!

***

Споем, братья, сегодня колядку новую,

Не о печали и не о слезах, а о победе!

Как от Карпат и до Донбасса, от села до города,

Зазвучит в мирном небе песня торжественная.

Как в Севастополе поднимут флаги,

И в Донецке скажут: “Слава!” свободные шахтеры.

Как в каждую семью воин вернется с боя,

И накроем мы стол щедрый на всю страну.

А пока, Божий Сын, дай нам мощи и силы,

Чтобы мы изгнали палачей с земли своей милой.

Дай, чтобы эта колядка стала вещью для нас,

И пришла Победа в рождественское время!

***

Тихий вечер, снег пушистый, я пишу письмо,

Не для себя, Николай, я прошу Христа.

Не клади мне под утро шапку или пальто,

И не надо ни игрушек, ни лото.

У меня есть одно желание, лишь одно-единственное:

Пусть война злая закончится, пусть все пройдет.

Ты верни мне папу с фронта в наш дом,

Чтобы колядку спели мы все вместе.

Подари нам, Божий Сын, время победы,

Пусть твой покой и надежда воцарятся в нас.

Чтобы никогда больше папу я не отпускал,

И тебя в мирном доме с нами прославлял.

***

Застилайте, мама, скатертью белой,

Чтобы было в нашем доме уютно и мило.

Зажгите рождественскую свечу, пусть огонь пылает,

Сын ваш едет с гостинцем, оружие не складывает.

Мы колядку споем на Азовском море,

И вспомним героев, павших в горе.

В Херсоне и Мариуполе, в Донецке и в Крыму

Зазвучит наша слава, врагу на погибель.

Новая радость нам воссияет, словно солнце с утра,

Когда сгинет вся нечистая сила оккупации.

А пока, Иисус милый, дай нам крепкую волю,

Отвоевать для себя и для тебя долю!

Непосредственно на передовой, в коротких минутах затишья, рождаются тексты, поражающие своей искренностью и силой.

Военные колядки — это не просто перепевы старых мотивов, а новые произведения, где бойцы обращаются к новорожденному Христу с просьбами, понятными каждому украинцу: дать сил, сберечь побратимов и принести мир на родную землю.

