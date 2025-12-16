Колядки о войне в Украине: подборка патриотических рождественских гимнов

На фоне непрекращающейся борьбы за свободу, украинское Рождество обретает новое, сакральное звучание. Традиционные праздничные песнопения, передававшиеся из поколения в поколение, сегодня трансформируются, рождая уникальный культурный пласт – колядки военного времени.
Сегодняшние реалии вплетаются в классические библейские сюжеты, создавая пронзительные и до боли правдивые образы. Современные колядки о войне – это зеркало, в котором нация видит свое настоящее.
Вікна собрали подборку этих новейших рождественских песен, которые логично иллюстрируют различные грани жизни страны в огне войны.
Патриотические колядки о войне
***
Над степью донецкой новость сияет:
В окопе холодном Бог рождается.
И ангелы в небе не в белых ризах,
А в темном пикселе и в тепловизорах.
Несут не кадило, не миро, не злато,
А весть, что враг бежит, проклятый.
Что “Джавелин” исправно цель свою видит,
И ни один оккупант от кары не уйдет.
Прославим же Дитя, что в яслях из-под оружия,
И наших Героев, что идут в бой.
Пусть сила Господня их укроет щитами,
Чтобы мирное Рождество праздновали с нами!
***
Снег летит на землю тихо, стол накрыт в доме,
Но в душе у мамы тоска, потому что нет папы.
Он не в теплом доме сейчас, не в мягкой постели,
Он держит наше небо в страшной метели.
Первая звезда на небе взошла, мы за стол сели,
Помолились за солдата, чтобы был цел-целехонек.
Ты, Иисус новорожденный, дай ему терпения,
И возвращения домой, и благословения.
Пусть эта колядка донесется над полем боя,
И согреет сердце папы нашей любовью.
Чтобы услышал он, как мы просим у Тебя, Божий Сын,
Сохрани его и верни в свободную Украину!
Военные колядки: рожденные на передовой
Особое место занимают военные колядки, созданные непосредственно во фронтовых условиях. В них – вся палитра солдатской жизни: от сурового быта и черного юмора до глубоких размышлений о жизни, смерти и вере.
***
Небо и земля, небо и земля в окопе торжествуют.
Ангелы и бойцы, ангелы и бойцы вместе колядуют.
Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, ВСУ приветствуют,
Байрактар летает, орков выгоняет,
И мы приветствуем, Христа прославляем!
В поле, во рву, в поле, во рву пастухи молчали,
Но как дрон завис, но как дрон завис, то рашисты пали.
Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, ВСУ приветствуют,
Байрактар летает, орков выгоняет,
И мы приветствуем, Христа прославляем!
***
Споем, братья, сегодня колядку новую,
Не о печали и не о слезах, а о победе!
Как от Карпат и до Донбасса, от села до города,
Зазвучит в мирном небе песня торжественная.
Как в Севастополе поднимут флаги,
И в Донецке скажут: “Слава!” свободные шахтеры.
Как в каждую семью воин вернется с боя,
И накроем мы стол щедрый на всю страну.
А пока, Божий Сын, дай нам мощи и силы,
Чтобы мы изгнали палачей с земли своей милой.
Дай, чтобы эта колядка стала вещью для нас,
И пришла Победа в рождественское время!
***
Тихий вечер, снег пушистый, я пишу письмо,
Не для себя, Николай, я прошу Христа.
Не клади мне под утро шапку или пальто,
И не надо ни игрушек, ни лото.
У меня есть одно желание, лишь одно-единственное:
Пусть война злая закончится, пусть все пройдет.
Ты верни мне папу с фронта в наш дом,
Чтобы колядку спели мы все вместе.
Подари нам, Божий Сын, время победы,
Пусть твой покой и надежда воцарятся в нас.
Чтобы никогда больше папу я не отпускал,
И тебя в мирном доме с нами прославлял.
***
Застилайте, мама, скатертью белой,
Чтобы было в нашем доме уютно и мило.
Зажгите рождественскую свечу, пусть огонь пылает,
Сын ваш едет с гостинцем, оружие не складывает.
Мы колядку споем на Азовском море,
И вспомним героев, павших в горе.
В Херсоне и Мариуполе, в Донецке и в Крыму
Зазвучит наша слава, врагу на погибель.
Новая радость нам воссияет, словно солнце с утра,
Когда сгинет вся нечистая сила оккупации.
А пока, Иисус милый, дай нам крепкую волю,
Отвоевать для себя и для тебя долю!
Непосредственно на передовой, в коротких минутах затишья, рождаются тексты, поражающие своей искренностью и силой.
Военные колядки — это не просто перепевы старых мотивов, а новые произведения, где бойцы обращаются к новорожденному Христу с просьбами, понятными каждому украинцу: дать сил, сберечь побратимов и принести мир на родную землю.
