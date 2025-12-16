Колядки про війну в Україні: добірка патріотичних різдвяних гімнів

На тлі невпинної боротьби за свободу, українське Різдво отримує нове, сакральне звучання. Традиційні святкові наспіви, що передавалися з покоління в покоління, сьогодні трансформуються, народжуючи унікальний культурний пласт – колядки воєнного часу.
Сьогоднішні реалії вплітаються у класичні біблійні сюжети, створюючи пронизливі та до болю правдиві образи. Сучасні колядки про війну – це дзеркало, в якому нація бачить своє сьогодення.
Віакна зібрали добірку цих новітніх різдвяних пісень, що логічно ілюструють різні грані життя країни у вогні війни.
Патріотичні колядки про війну
***
Над степом донецьким новина сіяє:
В окопі холодному Бог ся рождає.
І ангели в небі не в білих ризах,
А в темнім пікселі і тепловізорах.
Несуть не кадило, не миро, не злато,
А звістку, що ворог тікає, проклятий.
Що “Джавелін” вправно мету свою бачить,
І жоден окупант від кари не втече.
Славімо ж Дитятко, що в яслах з-під зброї,
І наших Героїв, що йдуть до двобою.
Хай сила Господня їх вкриє щитами,
Щоб мирне Різдво святкували із нами!
***
Сніг летить на землю тихо, стіл накритий в хаті,
Та в душі у мами туга, бо немає тата.
Він не в теплім домі нині, не в м’якій постелі,
Він тримає наше небо у страшній завії.
Перша зірка в небі стала, ми до столу сіли,
Помолились за солдата, щоб був цілий-цілий.
Ти, Ісусе новородний, дай йому терпіння,
І повернення додому, і благословіння.
Хай ця коляда полине понад полем бою,
І зігріє серце тата нашою любов’ю.
Щоб почув він, як ми просим в Тебе, Божий Сину,
Збережи його й поверни в вільну Україну!
Військові колядки: народжені на передовій
Особливе місце займають військові колядки, створені безпосередньо у фронтових умовах. У них – вся палітра солдатського життя: від суворого побуту та чорного гумору до глибоких роздумів про життя, смерть та віру.
***
Небо і земля, небо і земля в окопі торжествують.
Ангели й бійці, ангели й бійці разом колядують.
Христос родився, Бог воплотився,
Ангели співають, зСУ вітають,
Байрактар літає, орків виганяє,
І ми вітаєм, Христа прославляєм!
В полі, у яру, в полі, у яру пастирі мовчали,
Та як дрон завис, та як дрон завис, то рашисти впали.
Христос родився, Бог воплотився,
Ангели співають, зСУ вітають,
Байрактар літає, орків виганяє,
І ми вітаєм, Христа прославляєм!
***
Заспіваймо, браття, нині коляду нову,
Не про сум і не про сльози, а про перемогу!
Як з Карпат і до Донбасу, від села до міста,
Залунає в мирнім небі пісня урочиста.
Як у Севастополі піднімуть прапори,
І в Донецьку скажуть: “Слава!” вільні шахтарі.
Як до кожної родини воїн верне з бою,
І накриємо стіл щедрий ми на всю країну.
А поки що, Божий Сину, дай нам міці й сили,
Щоб ми вигнали катів з землі своєї милої.
Дай, щоб ця колядка стала віщою для нас,
І прийшла Перемога у різдвяний час!
***
Тихий вечір, сніг лапатий, я пишу листа,
Не для себе, Миколаю, я прошу Христа.
Не клади мені під ранок шапку чи пальто,
І не треба ані іграшок, ані лото.
В мене є одне бажання, лиш одне-одне:
Хай війна лиха скінчиться, хай усе мине.
Ти поверни мені тата з фронту у наш дім,
Щоб колядку заспівали ми усі гуртом.
Подаруй нам, Божий Сину, перемоги час,
Хай твій спокій і надія запанують в нас.
Щоб ніколи більше тата я не відпускав,
І тебе у мирній хаті з нами прославляв.
***
Застеляйте, мамо, скатертинов біло,
Щоб було у нашій хаті затишно і мило.
Засвітіть різдвяну свічку, хай вогонь палає,
Син ваш їде із гостинцем, зброю не складає.
Ми колядку заспіваємо на Азовськім морі,
І згадаємо героїв, що полягли в горі.
В Херсоні й Маріуполі, в Донецьку і в Криму
Залунає наша слава, ворогу на згубу.
Нова радість нам засяє, наче сонце зрання,
Коли згине вся нечиста сила окупання.
А поки, Ісусе милий, дай нам міцну волю,
Відвоювати для себе і для тебе долю!
Безпосередньо на передовій, у коротких хвилинах затишшя, народжуються тексти, що вражають своєю щирістю та силою.
Військові колядки — це не просто переспіви старих мотивів, а нові твори, де бійці звертаються до новонародженого Христа з проханнями, зрозумілими кожному українцю: дати сил, зберегти побратимів та принести мир на рідну землю.
А тим часом, якщо ти шукаєш більше віршів для поздоровлень рідних, у нас є для тебе окрема добірка.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!