Колядки про війну в Україні: добірка патріотичних різдвяних гімнів

На тлі невпинної боротьби за свободу, українське Різдво отримує нове, сакральне звучання. Традиційні святкові наспіви, що передавалися з покоління в покоління, сьогодні трансформуються, народжуючи унікальний культурний пласт – колядки воєнного часу.

Сьогоднішні реалії вплітаються у класичні біблійні сюжети, створюючи пронизливі та до болю правдиві образи. Сучасні колядки про війну – це дзеркало, в якому нація бачить своє сьогодення.

Віакна зібрали добірку цих новітніх різдвяних пісень, що логічно ілюструють різні грані життя країни у вогні війни.

Патріотичні колядки про війну

***

Над степом донецьким новина сіяє:

В окопі холодному Бог ся рождає.

І ангели в небі не в білих ризах,

А в темнім пікселі і тепловізорах.

Несуть не кадило, не миро, не злато,

А звістку, що ворог тікає, проклятий.

Що “Джавелін” вправно мету свою бачить,

І жоден окупант від кари не втече.

Славімо ж Дитятко, що в яслах з-під зброї,

І наших Героїв, що йдуть до двобою.

Хай сила Господня їх вкриє щитами,

Щоб мирне Різдво святкували із нами!

***

Сніг летить на землю тихо, стіл накритий в хаті,

Та в душі у мами туга, бо немає тата.

Він не в теплім домі нині, не в м’якій постелі,

Він тримає наше небо у страшній завії.

Перша зірка в небі стала, ми до столу сіли,

Помолились за солдата, щоб був цілий-цілий.

Ти, Ісусе новородний, дай йому терпіння,

І повернення додому, і благословіння.

Хай ця коляда полине понад полем бою,

І зігріє серце тата нашою любов’ю.

Щоб почув він, як ми просим в Тебе, Божий Сину,

Збережи його й поверни в вільну Україну!

Військові колядки: народжені на передовій

Особливе місце займають військові колядки, створені безпосередньо у фронтових умовах. У них – вся палітра солдатського життя: від суворого побуту та чорного гумору до глибоких роздумів про життя, смерть та віру.

***

Небо і земля, небо і земля в окопі торжествують.

Ангели й бійці, ангели й бійці разом колядують.

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, зСУ вітають,

Байрактар літає, орків виганяє,

І ми вітаєм, Христа прославляєм!

В полі, у яру, в полі, у яру пастирі мовчали,

Та як дрон завис, та як дрон завис, то рашисти впали.

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, зСУ вітають,

Байрактар літає, орків виганяє,

І ми вітаєм, Христа прославляєм!

***

Заспіваймо, браття, нині коляду нову,

Не про сум і не про сльози, а про перемогу!

Як з Карпат і до Донбасу, від села до міста,

Залунає в мирнім небі пісня урочиста.

Як у Севастополі піднімуть прапори,

І в Донецьку скажуть: “Слава!” вільні шахтарі.

Як до кожної родини воїн верне з бою,

І накриємо стіл щедрий ми на всю країну.

А поки що, Божий Сину, дай нам міці й сили,

Щоб ми вигнали катів з землі своєї милої.

Дай, щоб ця колядка стала віщою для нас,

І прийшла Перемога у різдвяний час!

***

Тихий вечір, сніг лапатий, я пишу листа,

Не для себе, Миколаю, я прошу Христа.

Не клади мені під ранок шапку чи пальто,

І не треба ані іграшок, ані лото.

В мене є одне бажання, лиш одне-одне:

Хай війна лиха скінчиться, хай усе мине.

Ти поверни мені тата з фронту у наш дім,

Щоб колядку заспівали ми усі гуртом.

Подаруй нам, Божий Сину, перемоги час,

Хай твій спокій і надія запанують в нас.

Щоб ніколи більше тата я не відпускав,

І тебе у мирній хаті з нами прославляв.

***

Застеляйте, мамо, скатертинов біло,

Щоб було у нашій хаті затишно і мило.

Засвітіть різдвяну свічку, хай вогонь палає,

Син ваш їде із гостинцем, зброю не складає.

Ми колядку заспіваємо на Азовськім морі,

І згадаємо героїв, що полягли в горі.

В Херсоні й Маріуполі, в Донецьку і в Криму

Залунає наша слава, ворогу на згубу.

Нова радість нам засяє, наче сонце зрання,

Коли згине вся нечиста сила окупання.

А поки, Ісусе милий, дай нам міцну волю,

Відвоювати для себе і для тебе долю!

Безпосередньо на передовій, у коротких хвилинах затишшя, народжуються тексти, що вражають своєю щирістю та силою.

Військові колядки — це не просто переспіви старих мотивів, а нові твори, де бійці звертаються до новонародженого Христа з проханнями, зрозумілими кожному українцю: дати сил, зберегти побратимів та принести мир на рідну землю.

