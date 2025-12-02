Привітання з Днем святого Миколая військовим: сильні слова для тих, хто боронить країну

Цього року 6 грудня Україна відзначає надзвичайно символічну дату. День Збройних Сил України збігається з одним із найулюбленіших свят — Днем святого Миколая (за новоюліанським календарем). Це ідеальний момент, щоб об’єднати віру в диво з вдячністю тим, хто це диво творить своїми руками.
У час війни образ Чудотворця набуває нового змісту: ми просимо його не про солодощі, а про захист для кожного воїна, про залізний купол над їхніми головами та про Перемогу.
Вікна підготували, добірку зворушливих слів подяки та побажань, якими українці можуть привітати наших Героїв у День святого Миколая.
Привітання з Днем святого Миколая військовим своїми словами
Дорогий захиснику! Ти — наш справжній Миколай, бо саме ти даруєш нам найцінніше — життя і надію на завтра. Нехай святий Миколай накриє тебе своїм омофором, захистить від ворожої кулі та сховає від зла. Бажаємо міцного здоров’я, удачі в бою та якнайшвидшого повернення додому з Перемогою!
***
Сьогодні вся країна шле привітання з Днем святого Миколая військовим, але моє — особливе. Дякую за тихі ночі тилу. Нехай у твоєму рюкзаку завжди буде достатньо БК, а в серці — тепло від думок про дім. Нехай Чудотворець береже тебе на кожному кроці!
***
Вітаю з подвійним святом! Ти робиш дива щодня, відбиваючи навалу темряви. Нехай святий Миколай принесе тобі головний подарунок — повну та беззаперечну Перемогу України. Слава ЗСУ!
***
Нехай святий Миколай оберігає кожного захисника і захисницю. Дякуємо вам за те, що тримаєте небо, землю і наші серця. Сил, тепла і щасливого повернення додому.
***
У цей день святий Миколай приходить до тих, хто найбільше заслуговує на диво — до наших військових. Хай охороняє вас у кожному бою та дарує віру в перемогу.
***
З Днем святого Миколая, воїни! Ви — наші справжні Миколаї, які щодня дарують Україні найцінніше — свободу. Хай ангели стоять поруч у найважчі моменти.
***
Святий Миколай приносить добро — а ви приносите мир. Дякуємо ЗСУ за мужність, силу і незламність. Хай кожне ваше завдання завершується успішно, а шлях додому буде безпечним.
***
Хай святий Миколай покладе під вашу подушку головне — життя, захист, здоров’я і перемогу. Ви — наша гордість. Нехай всі молитви України оберігають вас.
***
Сьогодні всі листи Миколаю — про одне: щоб наші воїни повернулися живими. Хай святе тепло огорне кожного, хто на фронті. Дякуємо вам за все.
Патріотичне привітання з Днем святого Миколая для ЗСУ у віршах
Святий Миколай хай на землю зійде,
Ворожу орду хай вітер змете!
Військовому — сили, удачі й тепла,
Щоб доля щаслива у Вас розцвіла.
Хай янгол закриє крилом від біди,
Вертайтесь живими, герої, завжди!
***
Не треба дарунків, цукерок не треба,
Аби тільки мирне та чисте небо!
Святий Миколай, ти до ЗСУ йди,
Від куль та осколків їх захисти!
***
Святий Миколаю, до війська прийди,
Своїм благословенням їх шлях огорни.
Дай сили триматися в бурю й зиму,
Щоб кожен повернувся додому щасливим.
***
Хай Миколай засвітить для вас зорю,
Що приведе додому з бою в тишу ранню.
Нехай вогонь у серці не згасає,
І кожен крок ангел-охоронець оберігає.
***
На фронті мороз, а в серцях — теплий вогонь,
Бо про вас молиться кожна родина щодень.
Святий Миколай хай кладе під шолом оберіг,
Щоб жоден снаряд не дістав вас у бій.
Раніше ми повідомляли про День Збройних сил України 2025 та зібрали найтепліші привітання для наших захисників і захисниць.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!