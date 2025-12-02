Привітання з Днем святого Миколая військовим: сильні слова для тих, хто боронить країну

Цього року 6 грудня Україна відзначає надзвичайно символічну дату. День Збройних Сил України збігається з одним із найулюбленіших свят — Днем святого Миколая (за новоюліанським календарем). Це ідеальний момент, щоб об’єднати віру в диво з вдячністю тим, хто це диво творить своїми руками.

У час війни образ Чудотворця набуває нового змісту: ми просимо його не про солодощі, а про захист для кожного воїна, про залізний купол над їхніми головами та про Перемогу.

Вікна підготували, добірку зворушливих слів подяки та побажань, якими українці можуть привітати наших Героїв у День святого Миколая.

Привітання з Днем святого Миколая військовим своїми словами

Дорогий захиснику! Ти — наш справжній Миколай, бо саме ти даруєш нам найцінніше — життя і надію на завтра. Нехай святий Миколай накриє тебе своїм омофором, захистить від ворожої кулі та сховає від зла. Бажаємо міцного здоров’я, удачі в бою та якнайшвидшого повернення додому з Перемогою!

Сьогодні вся країна шле привітання з Днем святого Миколая військовим, але моє — особливе. Дякую за тихі ночі тилу. Нехай у твоєму рюкзаку завжди буде достатньо БК, а в серці — тепло від думок про дім. Нехай Чудотворець береже тебе на кожному кроці!

Вітаю з подвійним святом! Ти робиш дива щодня, відбиваючи навалу темряви. Нехай святий Миколай принесе тобі головний подарунок — повну та беззаперечну Перемогу України. Слава ЗСУ!

Нехай святий Миколай оберігає кожного захисника і захисницю. Дякуємо вам за те, що тримаєте небо, землю і наші серця. Сил, тепла і щасливого повернення додому.

У цей день святий Миколай приходить до тих, хто найбільше заслуговує на диво — до наших військових. Хай охороняє вас у кожному бою та дарує віру в перемогу.

З Днем святого Миколая, воїни! Ви — наші справжні Миколаї, які щодня дарують Україні найцінніше — свободу. Хай ангели стоять поруч у найважчі моменти.

Святий Миколай приносить добро — а ви приносите мир. Дякуємо ЗСУ за мужність, силу і незламність. Хай кожне ваше завдання завершується успішно, а шлях додому буде безпечним.

Хай святий Миколай покладе під вашу подушку головне — життя, захист, здоров’я і перемогу. Ви — наша гордість. Нехай всі молитви України оберігають вас.

Сьогодні всі листи Миколаю — про одне: щоб наші воїни повернулися живими. Хай святе тепло огорне кожного, хто на фронті. Дякуємо вам за все.

Патріотичне привітання з Днем святого Миколая для ЗСУ у віршах

Святий Миколай хай на землю зійде,

Ворожу орду хай вітер змете!

Військовому — сили, удачі й тепла,

Щоб доля щаслива у Вас розцвіла.

Хай янгол закриє крилом від біди,

Вертайтесь живими, герої, завжди!

Не треба дарунків, цукерок не треба,

Аби тільки мирне та чисте небо!

Святий Миколай, ти до ЗСУ йди,

Від куль та осколків їх захисти!

Святий Миколаю, до війська прийди,

Своїм благословенням їх шлях огорни.

Дай сили триматися в бурю й зиму,

Щоб кожен повернувся додому щасливим.

Хай Миколай засвітить для вас зорю,

Що приведе додому з бою в тишу ранню.

Нехай вогонь у серці не згасає,

І кожен крок ангел-охоронець оберігає.

На фронті мороз, а в серцях — теплий вогонь,

Бо про вас молиться кожна родина щодень.

Святий Миколай хай кладе під шолом оберіг,

Щоб жоден снаряд не дістав вас у бій.

