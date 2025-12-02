Поздравление с Днем святого Николая военным: сильные слова для тех, кто защищает страну

В этом году 6 декабря Украина отмечает чрезвычайно символическую дату. День Вооруженных Сил Украины совпадает с одним из самых любимых праздников — Днем святого Николая (по новоюлианскому календарю). Это идеальный момент, чтобы объединить веру в чудо с благодарностью тем, кто это чудо творит своими руками.

Во время войны образ Чудотворца приобретает новый смысл: мы просим его не о сладостях, а о защите для каждого воина, о железном куполе над их головами и о Победе.

Вікна подготовили подборку трогательных слов благодарности и пожеланий, которыми украинцы могут поздравить наших Героев в День святого Николая.

Поздравление с Днем святого Николая военным своими словами

Дорогой защитник! Ты — наш настоящий Николай, ведь именно ты даришь нам самое ценное — жизнь и надежду на завтра. Пусть святой Николай накроет тебя своим омофором, защитит от вражеской пули и укроет от зла. Желаем крепкого здоровья, удачи в бою и как можно скорейшего возвращения домой с Победой!

***

Сегодня вся страна шлет поздравления с Днем святого Николая военным, но мое — особенное. Спасибо за тихие ночи тыла. Пусть в твоём рюкзаке всегда будет достаточно БК, а в сердце — тепло мыслей о доме. Пусть Чудотворец бережёт тебя на каждом шагу!

***

Поздравляю с двойным праздником! Ты творишь чудеса каждый день, отражая натиск тьмы. Пусть святой Николай принесет тебе главный подарок — полную и безоговорочную Победу Украины. Слава ВСУ!

***

Пусть святой Николай оберегает каждого защитника и защитницу. Спасибо вам за то, что держите небо, землю и наши сердца. Сил, тепла и счастливого возвращения домой.

***

В этот день святой Николай приходит к тем, кто больше всего заслуживает чуда — к нашим военным. Пусть он охраняет вас в каждом бою и дарит веру в победу.

***

С Днем святого Николая, воины! Вы — наши настоящие Николаи, которые каждый день дарят Украине самое ценное — свободу. Пусть ангелы будут рядом в самые тяжелые моменты.

***

Святой Николай приносит добро — а вы приносите мир. Спасибо ВСУ за мужество, силу и несокрушимость. Пусть каждое ваше задание завершается успешно, а путь домой будет безопасным.

***

Пусть святой Николай положит под вашу подушку главное — жизнь, защиту, здоровье и победу. Вы — наша гордость. Пусть все молитвы Украины оберегают вас.

***

Сегодня все письма Николаю — об одном: чтобы наши воины вернулись живыми. Пусть святое тепло согреет каждого, кто на фронте. Спасибо вам за всё.

Читать по теме Слова благодарности воинам ВСУ: приятные строчки для тех, кто бережет нашу жизнь Собрали для тебя подборку слов благодарности нашим героям за оборону Украины.

Патриотическое поздравление с Днем святого Николая для ВСУ в стихах

Святой Николай пусть на землю сойдет,

Вражью орду пусть ветер сметет!

Военному — силы, удачи и тепла,

Чтоб светлая доля у вас расцвела.

Пусть ангел крылом укроет от беды,

Возвращайтесь живыми, герои, всегда!

***

Не надо подарков, конфет нам не надо,

Лишь бы над страной было чистое небо!

Святой Николай, ты к ВСУ приди,

От пуль и осколков их защити!

***

Святой Николай, к войскам приходи,

Своим благословением их путь огради.

Дай силы держаться в бурю и стужу,

Чтоб каждый вернулся домой, к родным, к своему другу.

***

Пусть Николай зажжет вам звезду,

Что домой поведет из боя в утреннюю тишину.

Пускай огонь в сердце не угасает,

И каждый шаг ангел-страж охраняет.

***

На фронте мороз, а в сердцах — теплый огонь,

Ведь за вас молится каждая семья день за днем.

Святой Николай пусть положит под шлем оберег,

Чтобы ни один снаряд не достал вас в разбег.

Ранее мы сообщали о Дне Вооруженных Сил Украины 2025 и собрали самые теплые поздравления для наших защитников и защитниц.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!