Остановись и сделай перерыв: что такое компьютерный зрительный синдром и что с этим делать

После пандемии коронавируса, кажется, уже все имеют опыт дистанционной работы: айтишники, маркетологи, дизайнеры. Даже врачи проводили онлайн-консультации.

Практика учиться и работать из дому прочно укоренилась в нашем обществе. Но как такой вид работы влияет на организм, а именно глаза, которые постоянно вынуждены смотреть на монитор?

Сегодня обсудим компьютерный зрительный синдром. Подробнее о том, что это такое и почему он возникает, рассказал врач-офтальмолог, ретинолог и лазерный хирург Вадим Печерий в Telegram-канале SIM.

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Что такое компьютерный зрительный синдром

Компьютерный зрительный синдром (КЗС) — это комплекс симптомов ухудшения здоровья глаз и зрения. Это происходит в связи с длительным использованием смартфона, ноутбука, компьютера или планшета.

Симптомы

Определить этот синдром можно по следующим признакам:

Зрительная утомляемость.

Затуманивание зрения, нарушение фокусировки.

Сухость, ощущение инородного тела в глазах, слезотечение, покраснение глаз.

Боль в глазах и орбитальной области.

Головная боль.

Причины КЗС

Компьютерный зрительный синдром может возникнуть в связи с:

Длительным напряжением мышц глаза, отвечающих за аккомодацию — способность глаза четко видеть предметы, находящиеся на разном от него расстоянии.

Перефокусировкой, что происходит при наличии бликов или отражений на поверхности экрана.

Нестабильными расстояниями между глазами и экраном.

Низкой частотой моргания.

Работой в неправильной позе.

Низкой влажностью в помещении, наличием пыли, дисперсных частиц, испарений и т. п.

Неправильным освещением, например, из-за мерцания, недостаточной яркости или контрового света.

Как избежать компьютерного зрительного синдрома

Чтобы уменьшить скорость ухудшения зрения, советуем придерживаться таких правил.

Для ежедневного использования отдавай предпочтение большим мониторам и работай на большем от них расстоянии. Следи за уровнем увлажненности воздуха. Он должен составлять 30–60% в теплое время года и 30–45% — в холодное. Также не забывай о регулярном проветривании помещения. Используй правило 20/20/20. То есть нужно делать паузу на 20 секунд и смотреть в течение этого времени на расстояние 6 м и дальше. Работай в правильной позе. Расположи монитор на расстоянии 40–75 см от глаз, чтобы взгляд был на 20˚ ниже горизонтальной линии. Спинка стула должна иметь небольшое отклонение назад, чтобы мышцы спины не получали лишней нагрузки. Позаботься об освещении. Оно должно быть достаточно яркое и равномерное, спектрально полноценное и при этом без мерцания и бликов.

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