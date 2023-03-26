Остановись и сделай перерыв: что такое компьютерный зрительный синдром и что с этим делать

После пандемии коронавируса, кажется, уже все имеют опыт дистанционной работы: айтишники, маркетологи, дизайнеры. Даже врачи проводили онлайн-консультации.
Практика учиться и работать из дому прочно укоренилась в нашем обществе. Но как такой вид работы влияет на организм, а именно глаза, которые постоянно вынуждены смотреть на монитор?
Сегодня обсудим компьютерный зрительный синдром. Подробнее о том, что это такое и почему он возникает, рассказал врач-офтальмолог, ретинолог и лазерный хирург Вадим Печерий в Telegram-канале SIM.
Компьютерный зрительный синдром (КЗС) — это комплекс симптомов ухудшения здоровья глаз и зрения. Это происходит в связи с длительным использованием смартфона, ноутбука, компьютера или планшета.
Определить этот синдром можно по следующим признакам:
Компьютерный зрительный синдром может возникнуть в связи с:
Чтобы уменьшить скорость ухудшения зрения, советуем придерживаться таких правил.
Ранее мы рассказывали, что делать, если дергается глаз.
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