Зупинись і зроби перерву: що таке комп’ютерний зоровий синдром і що з цим робити

Після пандемії коронавірусу, здається, уже всі мають досвід дистанційної роботи: айтівці, маркетологи, дизайнери. Навіть лікарі проводили онлайн-консультації.

Практика навчатися та працювати з дому міцно вкоренилася у нашому суспільстві. Та як такий вид роботи впливає на організм, а саме на очі, що постійно змушені дивитися на монітор?

Сьогодні обговоримо комп’ютерний зоровий синдром. Детальніше про те, що це таке і чому він виникає, розповів лікар-офтальмолог, ретинолог та лазерний хірург Вадим Печерій у Telegram-каналі SIM.

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Що таке комп’ютерний зоровий синдром

Комп’ютерний зоровий синдром (КЗС) — це комплекс симптомів погіршення здоров’я очей та зору. Це відбувається у зв’язку з тривалим використанням смартфона, ноутбука, комп’ютера чи планшета.

Симптоми

Визначити цей синдром можна за такими ознаками:

Зорова стомлюваність.

Затуманення зору, порушення фокусування.

Сухість, відчуття стороннього тіла в очах, сльозотеча, почервоніння очей.

Біль в очах та орбітальній ділянці.

Головний біль.

Причини КЗС

Комп’ютерний зоровий синдром може виникнути у зв’язку з:

Тривалим напруженням м’язів ока, що відповідають за акомодацію — здатність ока чітко бачити предмети, що розташовані на різній від нього відстані.

Перефокусуванням, що відбувається за наявності відблисків чи віддзеркалень на поверхні екрана.

Нестабільними відстанями між очима й екраном.

Низькою частотою моргання.

Роботою у неправильній позі.

Низькою вологістю у приміщенні, наявністю пилу, дисперсних частинок, випаровування тощо.

Неправильним освітленням, наприклад, через мерехтіння, недостатню яскравість чи контрове світло.

Як уникнути комп’ютерного зорового синдрому

Щоб зменшити швидкість погіршення зору, радимо дотримуватися таких правил.

Для щоденного використання віддавай перевагу великим моніторам та працюй на більшій від них відстані. Слідкуй за рівнем зволоженості повітря. Він має становити 30–60% у теплу пору року і 30–45% — у холодну. Також не забувай регулярно провітрювати приміщення. Використовуй правило 20/20/20. Тобто потрібно робити паузу на 20 секунд і дивитися протягом цього часу на відстань 6 м і далі. Працюй у правильній позі. Розташуй монітор на відстані 40–75 см від очей, щоб погляд був на 20˚ нижче за горизонтальну лінію. Спинка стільця має мати невелике відхилення назад, щоб м’язи спини не отримували зайвого навантаження. Подбай про освітлення. Воно має бути достатньо яскраве та рівномірне, спектрально повноцінне і при цьому без мерехтіння та відблисків.

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