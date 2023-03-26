Зупинись і зроби перерву: що таке комп’ютерний зоровий синдром і що з цим робити

Після пандемії коронавірусу, здається, уже всі мають досвід дистанційної роботи: айтівці, маркетологи, дизайнери. Навіть лікарі проводили онлайн-консультації.
Практика навчатися та працювати з дому міцно вкоренилася у нашому суспільстві. Та як такий вид роботи впливає на організм, а саме на очі, що постійно змушені дивитися на монітор?
Сьогодні обговоримо комп’ютерний зоровий синдром. Детальніше про те, що це таке і чому він виникає, розповів лікар-офтальмолог, ретинолог та лазерний хірург Вадим Печерій у Telegram-каналі SIM.
Комп’ютерний зоровий синдром (КЗС) — це комплекс симптомів погіршення здоров’я очей та зору. Це відбувається у зв’язку з тривалим використанням смартфона, ноутбука, комп’ютера чи планшета.
Визначити цей синдром можна за такими ознаками:
Комп’ютерний зоровий синдром може виникнути у зв’язку з:
Щоб зменшити швидкість погіршення зору, радимо дотримуватися таких правил.
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