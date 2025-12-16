Короткие колядки: 11 лучших вариантов, которые легко запомнить детям

Рождественский сезон начат, и родители активно ищут короткие колядки, чтобы подготовить малышей к празднику. В этом году самыми популярными являются короткие колядки 2025, которые отличаются современным ритмом и лаконичностью.

Если ты ищешь меткие короткие колядки для детей, которые легко запоминаются, или совсем короткие простые колядки для самых маленьких, наш материал вам пригодится.

Мы собрали лучшие украинские короткие колядки, которые передают дух Рождества, а также адаптированные украинские короткие колядки для детей, чтобы твои колядники получили полные мешочки гостинцев.

Короткие колядки для детей: простые для изучения

Современный мир требует скорости, поэтому короткие колядки — это идеальный вариант для поздравления родственников без долгих выступлений. Особое внимание советуем обратить на короткие колядки 2025 года, которые сочетают традиции и юмор.

***

Снег на землю сыплет тихо,

И не будет в доме лиха.

Рождество уже пришло,

Всем здоровье принесло!

***

Я маленькая девочка,

Как в поле цветочек.

Вам дарю я коляду,

За это я конфетку жду!

***

Я маленькая колядочка,

Бегу, бегу в садочек я.

В саду цветы расцветают,

Всех с Рождеством я вас поздравляю!

Украинские короткие колядки для детей

Народное творчество — это источник вдохновения. Аутентичные украинские короткие колядки часто содержат пожелания богатства и здоровья.

Адаптированные украинские короткие колядки для детей помогают малышам изучить украинские традиции весело и непринужденно.

***

Колядую, колядую,

Вам добро я предвещаю.

Пусть в дому будет лад,

И цветет он, словно сад!

***

Снег беленький землю укрыл,

К нам Ангел с небес прилетел.

На крыльях он радость принес,

Чтоб счастлив был каждый всерьез!

***

На небе звезда ясная засияла,

Всему миру новость сказала:

Дева Мария Сына родила,

В яслях на сене Его спеленала.

***

Пусть Иисус, дитя святое,

Благословит житье земное,

Чтоб вы в мире проживали

И беды совсем не знали!

***

Новая радость стала,

Какой не бывало:

Над вертепом звезда ясна

Светом засияла.

Пастушки с ягненком

Перед тем Ребенком

На коленки припадают,

Царя-Бога прославляют.

***

Звезда на небе ярко сияет,

Каждая семья Христа встречает.

Радость великая в мир пришла,

Веру с надеждой нам принесла!

Короткие колядки 2025: что сейчас в тренде

Самое важное для малышей — это легкость запоминания. Короткие колядки для детейдолжны быть образными и ритмичными. Для возраста 3-5 лет лучше всего подходят короткие простые колядки на 2-4 строки.

***

Мы поем, мы прославляем,

С Рождеством Бога вас поздравляем!

Пусть вам Бог помогает,

От болезней оберегает,

Чтоб были вы крепки и сильны,

И в мыслях своих — вольны!

***

В этом доме, в семье этой

Мы желаем счастья и света.

Всей семье и деткам,

И домашним, и соседкам.

Христос Рождается!

