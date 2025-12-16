Короткі колядки: 11 найкращих варіантів, які легко запам’ятати дітям

Різдвяний сезон розпочато, і батьки активно шукають короткі колядки, щоб підготувати малечу до свята. Цього року найпопулярнішими є короткі колядки 2025, які відрізняються сучасним ритмом та лаконічністю.

Якщо ти шукаєш влучні короткі колядки для дітей, що легко запам’ятовуються, або зовсім короткі прості колядки для найменших, наш матеріал стане тобі у пригоді.

Ми зібрали найкращі українські короткі колядки, які передають дух Різдва, а також адаптовані українські короткі колядки для дітей, щоб твої колядники отримали повні мішечки гостинців.

Короткі колядки для дітей: прості для вивчення

Сучасний світ вимагає швидкості, тому короткі колядки — це ідеальний варіант для привітання родичів без довгих виступів. Особливу увагу радимо звернути на короткі колядки 2025 року, які поєднують традиції та гумор.

***

Сніг на землю сипле тихо,

Вже не буде в хаті лиха.

Вже Різдво до нас прийшло,

Всім здоров’я принесло!

***

Я маленька дівонька,

Як у полі квітонька.

Вам дарую коляду,

За це цукерок я жду!

***

Я маленька колядочка,

Біжу, біжу до садочка.

В садку квіти розцвітають,

Всіх з Різдвом я вас вітаю!

Українські короткі колядки для дітей

Народна творчість — це джерело натхнення. Автентичні українські короткі колядки часто містять побажання багатства та здоров’я. Національні короткі колядки для дітей допомагають малечі вивчити українські традиції весело та невимушено.

***

Колядую, колядую,

Вам добро я віщую.

Хай у хаті буде лад,

І цвіте вона, мов сад!

***

Сніг біленький землю вкрив,

До нас Ангел прилетів.

Він на крильцях радість ніс,

Щоб раділи ви увесь рік!

***

На небі зірка ясна засяяла,

Усьому світу новину сказала:

Діва Марія Сина родила,

В яслах на сіні Його сповила.

***

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить ваше життя,

Щоб ви в мирі проживали

І біди не знали!

***

Нова радість стала,

Яка не бувала:

Над вертепом зірка ясна

Світлом засіяла.

Пастушки з ягнятком

Перед тим Дитятком

На колінця припадають,

Царя-Бога вихваляють.

***

Зірка на небі яскраво сяє,

Кожна родина Христа вітає.

Радість велика у світ прийшла,

Віру й надію нам принесла!

Короткі колядки 2025: що зараз у тренді

Найважливіше для малюків — це легкість запам’ятовування. Короткі колядки для дітей мають бути образними та ритмічними. Для віку 3-5 років найкраще підходять короткі прості колядки на 2-4 рядки.

***

Ми співаєм, прославляєм

З Різдвом Бога вас вітаєм!

Хай вам Бог допомагає,

Від хвороб оберігає,

Щоб були ви дужі й сильні,

І в думках своїх — вільні!

***

В цьому домі, в цій родині

Ми бажаєм щастя нині.

Всій родині і діткам,

І домашнім, і гостям.

Христос Рождається!

А тим часом дорослі все частіше шукають не лише дитячі віршики, а й атмосферну музику для дому.

Щоб наповнити оселю духом Різдва, радимо звернути увагу на гарні пісні для святкового настрою від сучасних українських виконавців.

