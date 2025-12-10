Сучасні колядки: гарні пісні для святкового настрою

Напередодні Різдва українські родини знову занурюються в чарівний світ колядок —традиційних пісень, що лунають від хати до хати, несучи звістку про народження Христа.

Цього року, попри виклики війни, колядки набувають особливого значення як символ єдності та надії, поєднуючи покоління через мелодії, що сягають корінням глибокої давнини — читай у матеріалі, які є сучасні колядки та хто з артистів їх виконував.

Сучасні колядки: перелік пісень, що популярні в Україні

Багато хто з українських співаків виконував колядки на сучасний лад — серед них Ірина Федишин із синглом Колядує Україна:



Окремо також відзначились Роман Скорпіон разом з Юріаною — пісня наповнена атмосферою та передноворічним настроєм:

Також в стороні не лишився і всім відомий Дзідзьо, який написав Старий рік минає та Зимову казку, що так і гріють душу перед зимовими святами:

Читати на тему Як вітатися на Різдво Христове в Україні: говоримо правильно Як традиційно вітаються на Різдво – читай у матеріалі

Якщо хочеш послухати щось середнє між сучасним та традиційним, то пропонуємо до прослуховування колядку Уставай же, брате — про неї мало хто чув, але це те, що точно треба знати:

Також колядка є і у alyona alyona, KOLA та Jerry Heil — минулого року вона стала хітом, однак і зараз не втрачає популярність та актуальність:

Наостанок, рекомендуємо послухати Різдвяну від співачки VIRNA — меланхолійна передріздвяна пісня, що торкається душі та серця:

Ці колядки підходять як для дорослих, так і для дітей — серед них є і смішні та милі, а водночас і такі, що змушують замислитися. Нові колядки допомагають зберігати традиції в сучасному форматі, особливо під час війни — тож слухай їх та насолоджуйся цими витворами української культури.

Раніше ми писали про християнські вірші на Різдво, які можна вивчити з дітьми — читай у матеріалі перелік цікавих та заворожуючих творів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!