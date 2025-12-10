Современные колядки: красивые песни для праздничного настроения

В канун Рождества украинские семьи снова погружаются в волшебный мир колядок — традиционных песен, звучащих от дома к дому, неся известие о рождении Христа.

В этом году, несмотря на вызовы войны, колядки приобретают особое значение как символ единства и надежды, сочетая поколения через мелодии, уходящие корнями в глубокую древность — читай в материале, какие есть современные колядки и кто из артистов их исполнял.

Современные колядки: список популярных песен в Украине.

Многие украинские певцы исполняли колядки на современный лад — среди них Ирина Федишин с синглом Колядует Украина:

Отдельно отличились Роман Скорпион вместе с Юрианой — песня наполнена атмосферой и предновогодним настроением:

Также в стороне не остался и всем известный Дзидзьо, который написал Старый год проходит и Зимнюю сказку, которые так и греют душу перед зимними праздниками:

Если хочешь послушать что-то среднее между современным и традиционным, то предлагаем к прослушиванию колядку Уставай же, брате — о ней мало кто слышал, но это то, что нужно знать:

Также колядка есть и у alyona, alyona, KOLA и Jerry Heil — в прошлом году она стала хитом, однако и сейчас не теряет популярность и актуальность:

Напоследок, рекомендуем послушать Рождественскую от певицы VIRNA — меланхолическую предрождественскую песню, касающуюся души и сердца:

Эти колядки подходят как для взрослых, так и для детей — среди них есть и смешные и милые, а одновременно и заставляющие задуматься. Новые колядки помогают сохранять традиции в современном формате, особенно во время войны, поэтому слушай их и наслаждайся этими произведениями украинской культуры.

