Кто не рискует — тот никогда не любил: как прошел девятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Каждый в своей жизни порой предстает перед выбором. Это может быть простой вопрос относительно того, каким будет сегодня ужин. Или сложнее, стоит ли пойти на риск ради любви.

И каждый выбирает свое. Однако самые бесшабашные романтики могут согласиться, что без риска вряд ли были и сильные чувства.

Несмотря на всю поэтичность вопроса, наш главный герой шоу Холостяк-12 решил долго не думать, а действовать, поэтому погрузился в водоворот чувств и последовал за желаниями девушек.

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Чувственность или безмятежность

На первом индивидуальном свидании Алекс встретился с Юлей, которая предложила мужчине поучаствовать в фотосессии с неоновыми красками. Однако представления о финальной картинке у пары совсем разбежались, поэтому возникло определенное недоразумение.

Пока Алекс пытался шутить, творческая Юлия стремилась построить красивый кадр. Так что девушка немного расстроилась, но искренний разговор смог немного исправить ситуацию.

Угадай меня, если сможешь

Вика, Марина и Александра решили устроить Холостяку настоящее испытание. Поэтому на свидание мужчина приехал уже с завязанными глазами.

Девушки предложили Алексу угадать, кто его пригласил на эту необычную вечеринку. Однако за неправильные ответы пришлось расплачиваться, правда, одеждой.

Когда участницы рассказали Холостяку, с кем он проведет этот вечер, маску с лица позволили снять и у мужчины появилась возможность спокойно поговорить с девушками. В конце участницы в шутку подарили Алексу мягкую игрушку и красную розу.

Что-то остается вечным

Катя решила, что кроме любви, в их с Алексом жизни должно остаться еще кое-что вечное. Это должно быть парное тату, но Холостяку такая идея не понравилась.

Мужчина отметил, что понимает всю ответственность момента, поэтому пара просто отправилась на романтический ужин. Свидание завершилось танцами и подарком в память друг другу — тату маркером.

Чтобы быть вместе и в жаре, и на морозе

Последнее индивидуальное свидание охватило все времена года. Таким был замысел Саши Мудрой, которая предложила Алексу прокатиться на коньках, помедитировать, поплавать в бассейне, а в конце отдохнуть в пижамах.

Каждая из активностей отвечала за время года. А поскольку за этот импровизированный год у Холостяка точно должен был случиться День рождения, то девушка решила сделать ему подарок.

Однако больше всего поразило Алекса то, что девушка постаралась сделать свидание насыщенным. Кроме того, все, что она предложила, было близко герою. Он отметил, что почувствовал, как крепнут его чувства.

Кто покинул Холостяк в девятом выпуске

Перед церемонией роз Александра решила похитить ненадолго Холостяка для разговора. Алекс отметил, что ему понравилась инициативность девушки и то, как удалось соединить в общении серьезные темы и непринужденность.

А вот с другой участницей шоу Викой Холостяку так и не удалось найти общий язык, поэтому она покинула проект.

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