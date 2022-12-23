Шоу-биз

Кто не рискует — тот никогда не любил: как прошел девятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 декабря 2022, 01:00
Холостяк
Фото: СТБ

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