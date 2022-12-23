Шоу-біз

Хто не ризикує — той ніколи не кохав: як минув дев’ятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Даніела Долотова, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 01:00
Холостяк
Фото: СТБ

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