Хто не ризикує — той ніколи не кохав: як минув дев’ятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Кожен у своєму житті часом постає перед вибором. Це може бути просте питання щодо того, якою буде сьогодні вечеря. Або ж складніше, чи варто піти на ризик заради кохання.

І кожен обирає своє. Однак найбільш відчайдушні романтики можуть погодитись, що без ризику навряд чи були й сильні почуття.

Попри всю поетичність питання, наш головний герой шоу Холостяк-12 вирішив довго не думати, а діяти, тож поринув у вир почуттів та пішов слідом за бажаннями дівчат.

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Чуттєвість чи безтурботність

На першому індивідуальному побаченні Алекс зустрівся з Юлею, яка запропонувала чоловіку взяти участь у фотосесії з неоновими фарбами. Однак уявлення про фінальну картинку у пари зовсім розбіглися, тому виникло певне непорозуміння.

Поки Алекс намагався жартувати, творча Юлія прагнула вибудувати красивий кадр. Тож дівчина трохи засмутилась, але щира розмова змогла трохи виправити ситуацію.

Вгадай мене, якщо зможеш

Віка, Марина та Олександра вирішили влаштувати Холостяку справжнє випробування. Тому на побачення чоловік приїхав вже із зав’язаними очима.

Дівчата запропонували Алексу вгадати, хто його запросив на цю незвичайну вечірку. Проте за неправильні відповіді довелось розплачуватись, щоправда, одягом.

Коли учасниці розповіли Холостяку з ким він проведе цей вечір, то маску з обличчя дозволили зняти і у чоловіка з’явилась можливість спокійно поговорити з дівчатами. Наприкінці учасниці жартома подарували Алексу м’яку іграшку та червону троянду.

Щось залишається вічним

Катя вирішила, що окрім кохання, у їхньому з Алексом житті має залишитись ще дещо вічне. Це мало бути парне тату, але Холостяку така ідея не сподобалась.

Чоловік зазначив, що розуміє всю відповідальність моменту, тому пара просто відправилась на романтичну вечерю. Побачення закінчилась танцями та подарунком на згадку одне одному — тату маркером.

Щоб бути разом і в спеці, і на морозі

Останнє індивідуальне побачення охопило усі пори року. Таким був задум Саші Мудрої, яка запропонувала Алексу покататись на ковзанах, помедитувати, поплавати у басейні, а наприкінці відпочити у піжамах.

Кожна з активностей відповідала за пору року. А оскільки за цей імпровізований рік у Холостяка точно мав трапитися День народження, то дівчина вирішила зробити йому подарунок.

Однак найбільше вразило Алекса те, що дівчина постаралась зробити побачення насиченим. Крім того, все, що вона запропонувала, було близьке герою. Тож він зазначив, що відчув, як міцніють його почуття.

Хто залишив Холостяк у дев’ятому випуску

Перед церемонією троянд Олександра вирішила викрасти ненадовго Холостяка задля розмови. Алекс зазначив, що йому сподобалась ініціативність дівчини й те, як вдалось поєднати у спілкуванні серйозні теми та невимушеність.

А ось з іншою учасницею шоу Вікою Холостяку так і не вдалось знайти спільної мови, тому вона покинула проект.

У стосунках люди починають бути залежними одне від одного. Дехто називає співзалежні стосунки — токсичними. Проте чи насправді це так? Читай, що таке співзалежність та чи справді такі стосунки токсичні.

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