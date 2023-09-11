Не нужно каждый раз угадывать! Куда заливать гель для стирки — что и куда добавлять

Стиральные машинки иногда могут казаться сложнее высшей математики. Однако все очень просто. Если ты сомневаешься, куда заливать гель для стирки или в какой отсек засыпать стиральный порошок — читай в нашем материале подробную инструкцию.

Куда заливать гель для стирки: что в какой отсек нужно засыпать

В стиральной машинке есть три отсека для средств — для предварительной стирки (замачивания), стирки и ополаскивания (кондиционера).

Однако некоторые средства можно засыпать или класть прямо в барабан стиральной машины. Мы подробно расскажем обо всех, чтобы твоя стирка была легким и приятным процессом.

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В первый слева отсек всегда засыпай стиральный порошок, если включен режим замачивания или предварительной стирки (prewash или I). Если эта функция тебе не нужна, порошок в первый отсек можно не добавлять.

Во второй отсек, который должен быть в центре и иметь отметку wash или II, следует засыпать стиральный порошок или жидкий гель для стирки. Также в него можно добавлять отбеливатели, средства для смягчения воды или пятновыводители.

В этот отсек нельзя класть капсулы для стирки. Ведь их оболочка должна растворяться в воде, поэтому капсулы следует складывать в барабан вместе с одеждой.

В третий отсек, на котором нарисован цветочек или ІІІ, нужно заливать кондиционер для белья. Если у тебя кондиционер в гранулах, его нужно добавлять в барабан стиральной машины.

Если ты хочешь покрасить одежду в стиральной машинке, засыпать краску нужно вместе с порошком во второй отсек или сразу в барабан. Производители красок для тканей указывают особенности на упаковке.

А для очистки стиральной машинки гелем или порошком засыпай средства в первый отсек для стирального порошка.

Раньше мы рассказывали, как отстирать белые носки.

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