Пустяк, который кажется неважным: как часто нужно стирать полотенце и почему

Гигиена играет огромную роль в нашем здоровье. Благодаря простым правилам мы можем снизить риски подхватить какую-нибудь инфекцию. Для этого нужно мыть руки с мылом, пользоваться дезинфекторами, регулярно принимать душ и т.д.

Но после того, как мы помыли руки или сходили в душ, мы используем полотенца. Они должны быть личными у каждого члена семьи, ведь полотенце также имеет большое значение в гигиене. В частности, надо следить за его частотой.

Эксперт по домашней гигиене и специалист по предотвращению инфекционных заболеваний Салли Блумфилд, а также дерматолог Кристина Псомадакис рассказали для BBC, как часто нужно стирать полотенца и почему важно следить за их чистотой.

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Как часто нужно стирать полотенца

Салли Блумфилд отмечает, что полотенца нужно стирать хотя бы раз в неделю. Она акцентирует, что полотенца могут казаться чистыми, но со временем они подхватывают миллионы бактерий, которые могут представлять серьезную опасность.

Если полотенца стирать нерегулярно, то количество микроорганизмов увеличивается и от них становится все труднее избавиться во время стирки.

Некоторые микроорганизмы, остающиеся на полотенце, могут вызвать микоз стопы (инфекционное заболевание, которое вызывают патогенные грибы — ред.).

По словам Блумфилд, большинство микроорганизмов на нашей коже могут быть неинфекционными, но если они попадут на порезы, то могут вызвать серьезные инфекции.

Микроорганизмы могут вызвать болезни у других

Блумфилд также отмечает, что микроорганизмы могут не вызывать болезни у нас, но если они попадут к другому человеку, он может заболеть. В частности, можно передать микроорганизмы через общее полотенце или это может случиться, если стирать свои вещи с вещами другого человека.

— Ты можешь думать, что если живешь сам(-а), то риск для других и от других уменьшается. И ты прав(-а), — говорит эксперт по гигиене. Но в таком случае советует стирать полотенце не реже чем раз в две недели.

Если ты страдаешь от прыщей на лице, теле или воспалением волосяных фолликулов, нужно стирать свое полотенце часто, — утверждает она.

Плохая гигиена, включая полотенца, может быть фактором, способствующим развитию заболеваний кожи.

Стирка полотенца для спортзала

Наверное, у каждого человека, который ходит в спортзал, есть специальное полотенце для тренировок. Его нужно стирать регулярно. Во время потоотделения больше бактерий попадает на полотенце. Если полотенце для тренировок не стирать регулярно, то оно станет сильнее загрязненным, и его будет труднее обеззаразить во время стирки.

Кристина Псомадакис также отмечает, что нужно иметь отдельное полотенце для лица и тела.

— Не забывай, что когда ты используешь полотенце для тела, вытираешь и в частности места, где могут быть определенные типы бактерий, связанных с дефекацией. Тогда на полотенце могут появиться микроорганизмы, которые ты не хотел (-ла) бы иметь на лице, — говорит она.

Кроме полотенец, нужно регулярно стирать постельное белье. Ранее мы рассказывали, как часто нужно менять постельное белье и зачем это нужно.

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