Дрібниця, яка здається неважливою: як часто треба прати рушник та чому

Гігієна відіграє велику роль у нашому здоров’ї. Завдяки простим правилам ми можемо знизити ризики підхопити якусь інфекцію. Для цього треба мити руки з милом, користуватися дезінфекторами, регулярно приймати душ тощо.
Але після того, як ми помили руки чи сходили в душ, ми використовуємо рушники. Вони мають бути особистими у кожного члена родини, адже рушник також має велике значення у гігієні. Зокрема, треба слідкувати за його частотою.
Експертка з домашньої гігієни та спеціалістка із запобігання інфекційним захворюванням Саллі Блумфілд, а також дерматологиня Крістіна Псомадакіс розповіли для BBC, як часто треба прати рушники та чому важливо слідкувати за їхньою чистотою.
Саллі Блумфілд зазначає, що рушники треба прати хоча б раз на тиждень. Вона акцентує, що рушники можуть здаватися чистими, але з часом вони підхоплюють мільйони бактерій, які можуть становити серйозну небезпеку.
Якщо рушники прати нерегулярно, то кількість мікроорганізмів збільшується і їх стає дедалі важче позбутися під час прання.
Деякі мікроорганізми, які залишаються на рушнику, можуть викликати мікоз стопи (інфекційне захворювання, яке викликають патогенні гриби — ред.).
Деякі мікроорганізми, які залишаються на рушнику, можуть викликати мікоз стопи (інфекційне захворювання, яке викликають патогенні гриби — ред.).
За словами Блумфілд, більшість мікроорганізмів на нашій шкірі можуть бути неінфекційними, але якщо вони потраплять на порізи, то можуть спричинити серйозні інфекції.
Блумфілд також зазначає, що мікроорганізми можуть не викликати хвороб у нас, але якщо вони потраплять до іншої людини, вона може захворіти. Зокрема, можна передати мікроорганізми через спільний рушник або це може трапитися, якщо прати свої речі з речами іншої людини.
— Ти можеш думати, що якщо живеш сам(-а), то ризик для інших і від інших зменшується. І ти маєш рацію, — каже експертка з гігієни. Але у такому разі радить прати рушник не рідше, ніж раз на два тижні.
Якщо ти страждаєш від прищів на обличчі, тілі, або маєш запалення волосяних фолікулів, треба прати свій рушник часто, — стверджує вона.
Якщо ти страждаєш від прищів на обличчі, тілі, або маєш запалення волосяних фолікулів, треба прати свій рушник часто, — стверджує вона.
Погана гігієна вдома, включаючи рушники, може бути фактором, що сприяє розвитку захворювань шкіри.
Фото: Pexels
Напевно, у кожної людини, яка ходить до спортзалу, є спеціальний рушник для тренувань. Його треба прати регулярно. Під час потовиділення більше бактерій потрапляє на рушник. Якщо рушник для тренувань не прати регулярно, то він стане сильніше забрудненим, і його буде важче знезаразити під час прання.
Крістіна Псомадакіс також наголошує, що треба мати окремий рушник для обличчя і тіла.
— Не забувай, що коли ти використовуєш рушник для тіла, витираєш і, зокрема, місця, де можуть бути певні типи бактерій, пов’язаних із дефекацією. Тоді на рушнику можуть з’явитися мікроорганізми, які ти не хотів (-ла) би мати на обличчі, — каже вона.
Крім рушників, треба регулярно прати постільну білизну. Раніше ми розповідали, як часто треба міняти постільну білизну і для чого це потрібно.
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