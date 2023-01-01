Здоров'я та краса

Щоб спати без кліщів та мікробів: як правильно прати постіль та як часто її міняти

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 01 Січня 2023, 09:00
постільна білизна
Фото: Pexels

Більше новин
Як приймати рішення разом з дитиною, щоб вона вчилась самостійності
Правило світлофора: як батькам і дітям разом ухвалювати рішення
Коли китайський Новий рік 2023: звичаї та традиції
Масштабно і феєрично: коли і як святкують китайський Новий рік
Водіння під час снігу
“Як безпечно кермувати авто взимку?”
Щоб спати без кліщів та мікробів: як правильно прати постіль та як часто її міняти
Освіжаючі напої, які врятують від похмілля після гучного застілля
Дивитись більше

Матеріали по темі

пребіотики
Нагодуй хороші бактерії: з яких продуктів отримати пребіотики
Щоб спати без кліщів та мікробів: як правильно прати постіль та як часто її міняти
Хочеш добре бачити без окулярів? Все про лазерну корекцію зору: переваги та недоліки методу
молочні зуби
Випадають молочні зуби: коли є привід звертатися до лікаря
дитина вередує
Не кажи цього, коли дитина вередує! Топ 10 шкідливих фраз, які травмують малюка

Відео
Обстріл Києва на Новий рік

У першу ніч року! Обстріл Києва сьогодні — усе про атаку по столиці
Вибухи в Києві і Миколаєві
Вибухи в Києві та ракетний обстріл України, є загиблі — що відомо про масовану атаку 31 грудня і на Новий рік
Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Рік нашої перемоги! Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Обмін полоненими 31 грудня: 140 військових повернули з полону в Україну
Новий рік зустрінуть вдома! Обмін військовополоненими 31 грудня: кого повернула Україна
0:02:55
Вадим Мітков
Унікальні роботи: як художник створює мистецтво на знаряддях для убивств
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:17
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Обстріл Семенівки
Росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії: є загиблий
Атака дронів на Київ
Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
Більше відео
Щоб спати без кліщів та мікробів: як правильно прати постіль та як часто її міняти
Читати далі
Освіжаючі напої, які врятують від похмілля після гучного застілля
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь