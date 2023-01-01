Щоб спати без кліщів та мікробів: як правильно прати постіль та як часто її міняти

Погодься, приємніше засинати в чистій постелі, без відчуття, що крім тебе в ній є ще якісь мікроорганізми. І ні, йдеться не про партнера, а про пилових кліщів та мікробів, які викликають алергію, дерматити, висипання тощо.

Щоб уникнути небажаних гостей у своєму ліжку, варто дотримуватися простих правил з правильного прання та частоти зміни постільної білизни.

Як часто потрібно міняти постіль

Усі, хто регулярно приймають душ або ванну та надягають для сну піжаму, можуть міняти постіль раз на два тижні.

Якщо ж тобі до вподоби спати голяка, а щоденний душ з відключеннями водопостачання — це розкіш, міняй постіль раз на тиждень.

Зараз також дивляться

Якщо у тебе є домашній улюбленець, який гуляє надворі, але спить з тобою, рекомендується міняти постіль раз на три – чотири дні. Така ж частота зміни постелі стосується любителів перекусити, не встаючи з ліжка.

Якщо ти страждаєш від астми або алергії, змінюй постільну білизну доволі часто, орієнтуючись на свій стан.

Власникам чутливої, схильної до подразнень шкіри варто звернути увагу на свою наволочку. Щоб не провокувати зайві проблеми зі шкірою обличчя, її краще міняти кожні три дні.

Також існує загальне сезонне правило зі зміни постелі. В літній сезон її слід міняти частіше, адже під час сну спостерігається рясніше потовиділення.

Як правильно прати постіль

На багатьох пакуваннях постільної білизни зазначено, що перед першим використанням її потрібно випрати. Так ти убезпечиш себе від можливих алергічних реакцій.

У такий спосіб виробник попереджає, що на білизні може залишитися надлишок фарби, який зникне після першого прання.

Уважно вивчи етикетку на постільній білизні. Там має бути вказаний оптимальний для твого комплекту режим прання. Завжди дотримуйся його.

Якщо твоя шкіра схильна до подразнень, не нехтуй додатковим полосканням. Завдяки йому пральний порошок точно не залишиться на тканині.

Постіль відіграє важливу роль у тому, наскільки тобі затишно та приємно спати, однак за зручність відповідає саме ліжко. Ми поділилися порадами, як вибрати гарне ліжко.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.