Щоб спати без кліщів та мікробів: як правильно прати постіль та як часто її міняти

Погодься, приємніше засинати в чистій постелі, без відчуття, що крім тебе в ній є ще якісь мікроорганізми. І ні, йдеться не про партнера, а про пилових кліщів та мікробів, які викликають алергію, дерматити, висипання тощо.
Щоб уникнути небажаних гостей у своєму ліжку, варто дотримуватися простих правил з правильного прання та частоти зміни постільної білизни.
Якщо ж тобі до вподоби спати голяка, а щоденний душ з відключеннями водопостачання — це розкіш, міняй постіль раз на тиждень.
Також існує загальне сезонне правило зі зміни постелі. В літній сезон її слід міняти частіше, адже під час сну спостерігається рясніше потовиділення.
На багатьох пакуваннях постільної білизни зазначено, що перед першим використанням її потрібно випрати. Так ти убезпечиш себе від можливих алергічних реакцій.
У такий спосіб виробник попереджає, що на білизні може залишитися надлишок фарби, який зникне після першого прання.
У такий спосіб виробник попереджає, що на білизні може залишитися надлишок фарби, який зникне після першого прання.
Уважно вивчи етикетку на постільній білизні. Там має бути вказаний оптимальний для твого комплекту режим прання. Завжди дотримуйся його.
Якщо твоя шкіра схильна до подразнень, не нехтуй додатковим полосканням. Завдяки йому пральний порошок точно не залишиться на тканині.
Постіль відіграє важливу роль у тому, наскільки тобі затишно та приємно спати, однак за зручність відповідає саме ліжко. Ми поділилися порадами, як вибрати гарне ліжко.
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