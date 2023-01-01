Чтобы спать без клещей и микробов: как правильно стирать постель и как часто ее менять

Согласись, приятнее засыпать в чистой постели, без ощущения, что кроме тебя в ней есть еще какие-то микроорганизмы. И нет, речь идет не о партнере, а о пылевых клещах и микробах, вызывающих аллергию, дерматиты, сыпь и т.д.

Чтобы избежать нежелательных гостей в своей кровати, следует придерживаться простых правил по правильной стирке и частоте смены постельного белья.

Как часто нужно менять постель

Все, кто регулярно принимают душ или ванную и надевают для сна пижаму, могут менять постель раз в две недели.

Если тебе нравится спать голышом, а ежедневный душ с отключениями водоснабжения — это роскошь, меняй постель раз в неделю.

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Если у тебя есть домашний любимец, который гуляет на улице, но спит с тобой, рекомендуется менять постель раз в три – четыре дня. Такая же частота смены постели касается любителей перекусить, не вставая с кровати.

Если ты страдаешь астмой или аллергией, меняй постельное белье довольно часто, ориентируясь на свое состояние.

Обладателям чувствительной, склонной к раздражению кожи следует обратить внимание на свою наволочку. Чтобы не провоцировать лишние проблемы с кожей лица, лучше менять ее каждые три дня.

Также существует общее сезонное правило по смене постели. В летний сезон ее следует менять чаще, ведь во время сна наблюдается более обильное потоотделение.

Как правильно стирать постель

На многих упаковках постельного белья отмечено, что перед первым использованием его нужно постирать. Так ты обезопасишь себя от возможных аллергических реакций.

Таким образом производитель предупреждает, что на белье может остаться избыток краски, который исчезнет после первой стирки.

Внимательно изучи этикетку на постельном белье. Там должен быть указан оптимальный для твоего комплекта режим стирки. Всегда придерживайся его.

Если твоя кожа подвержена раздражениям, не пренебрегай дополнительным полосканием. Благодаря им стиральный порошок точно не остается на ткани.

Постель играет важную роль в том, насколько тебе уютно и приятно спать, однако за удобство отвечает кровать. Мы поделились советами, как выбрать хорошую кровать.

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