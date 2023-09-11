Не потрібно щоразу вгадувати! Куди заливати гель для прання — що і куди додавати

Пральні машинки інколи можуть здаватися складнішими за вищу математику. Однак усе дуже просто. Якщо ти вагаєшся, куди заливати гель для прання чи в який відсік засипати пральний порошок — читай у нашому матеріалі детальну інструкцію.

Куди заливати гель для прання: що в який відсік потрібно засипати

У пральній машинці є три відсіки для засобів — для попереднього прання (замочування), прання та ополіскування (кондиціонеру). Однак деякі засоби можна засипати чи класти просто в барабан пральної машини. Ми детально розповімо про всі, щоб твоє прання було легким та приємним процесом.

У перший зліва відсік завжди засипай пральний порошок, якщо увімкнений режим замочування чи попереднього прання (prewash або І). Якщо така функція тобі не потрібна, порошок у перший відсік можна не додавати.

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У другий відсік, який має бути в центрі та мати позначку wash чи ІІ, слід засипати пральний порошок або рідкий гель для прання. Також у нього можна додавати відбілювач, засоби для пом’якшення води чи плямовивідник.

У цей відсік не можна складати капсули для прання. Адже їхня оболонка має розчинятися у воді, тому капсули слід класти у барабан разом з одягом.

У третій відсік, на якому намальована квіточка або ІІІ, потрібно заливати кондиціонер для білизни. Якщо у тебе кондиціонер у гранулах, його потрібно також додавати у барабан пральної машини.

Якщо ти хочеш пофарбувати одяг у пральній машинці, засипати фарбу потрібно разом із порошком у другий відсік, або відразу в барабан. Виробники фарб для тканин вказують особливості на упаковці.

А для очищення пральної машинки гелем чи порошком, засипай засоби у перший відсік для прального порошку.

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