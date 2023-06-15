Курчавость перца: что делать и какие методы использовать

Опытные садоводы сажают перцы также часто, как и помидоры. Ведь эти овощи не только вкусные, но и полезные. Если говорить об условиях выращивания, то перцы к ним очень чувствительны. Один неверный шаг — и на кустах может оказаться курчавость.
Курчавость перца: что делать и какие могут быть причины — читай в материале.
На кустах формируются папоротниковидные или нитевидные мелкие листья. Курчавость листьев может проявляться в нескольких формах:
Чаще всего это происходит в таких случаях:
Тля чаще всего поражает молодые побеги перца. Она высасывает все соки и перемещается на новые листочки.
Если тли на грядке очень много, то с перцев высасывает все полезные свойства, и листья перцев скручиваются, а со временем опадают.
Если тли на грядке очень много, то с перцев высасывает все полезные свойства, и листья перцев скручиваются, а со временем опадают.
Поэтому необходимо регулярно осматривать кусты перца на наличие вредителей, собирать тлю вручную, тщательно омывая водой каждый листочек.
После этого перец обрабатывают такими настоями:
Если есть время, каждый день осматривай перцы на предмет скручивания. Если заметил(-а) скрученные листы, вноси комплексные минеральные удобрения, содержащие калий, золу.
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