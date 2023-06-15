Курчавость перца: что делать и какие методы использовать

Опытные садоводы сажают перцы также часто, как и помидоры. Ведь эти овощи не только вкусные, но и полезные. Если говорить об условиях выращивания, то перцы к ним очень чувствительны. Один неверный шаг — и на кустах может оказаться курчавость.

Курчавость перца: что делать и какие могут быть причины — читай в материале.

Курчавость перца: что делать и какие симптомы

На кустах формируются папоротниковидные или нитевидные мелкие листья. Курчавость листьев может проявляться в нескольких формах:

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карликовая, когда рост останавливается и листья сильно ветвятся;

бурая, когда пораженные ткани буреют и засыхают;

желтая, когда растения желтеют, а побеги и листья деформируются.

Почему скручиваются листья у рассады перцев: основные причины и способы решения

Чаще всего это происходит в таких случаях:

Вредители. Например, когда появляется паутинный клещ. Поэтому нужно хорошо осмотреть перцы. Они не должны быть увядшими. В этих случаях лучше использовать современные препараты. Жара. Особенно — когда воздух очень сухой. В такую погоду листья перца скручиваются, чтобы уменьшить площадь листовой пластины. Поэтому по утрам и вечерам нужно опрыскивать перцы водой. Недостаток света. Такое часто бывает, когда верхние листья у перцев выгибаются по жилке, становятся несимметричными. К этому приводит дефицит света. Поэтому, если света нет, необходимо использовать искусственную подсветку. Бедный грунт. Грунт для перцов нужно подкармливать и подготавливать заранее. Если этого не сделать, необходимо производить дополнительные подкормки (с помощью комплексных удобрений).

Крутятся листья на перце: что делать, если это тля

Тля чаще всего поражает молодые побеги перца. Она высасывает все соки и перемещается на новые листочки.

Если тли на грядке очень много, то с перцев высасывает все полезные свойства, и листья перцев скручиваются, а со временем опадают.

Поэтому необходимо регулярно осматривать кусты перца на наличие вредителей, собирать тлю вручную, тщательно омывая водой каждый листочек.

После этого перец обрабатывают такими настоями:

луковой шелухи;

календулы;

чеснока;

золы;

дегтярного мыла.

Курчавость перца: профилактика

Если есть время, каждый день осматривай перцы на предмет скручивания. Если заметил(-а) скрученные листы, вноси комплексные минеральные удобрения, содержащие калий, золу.

Но не меньше садоводам хочется поскорее отведать и клубнику. Перед этим о ней тоже нужно позаботиться. Читай, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.

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