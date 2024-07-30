Летняя обрезка персика: пошаговые схемы, инструменты и главные правила

В современном мире тяжело встретить человека, который бы не любил эти сочные и ароматные плоды. Но для тоо, чтобы урожай был хорошим, садоводы должны правильно ухаживать за деревьями.

Например, вносить удобрения, вовремя собирать плоды и обрезать ветки. Летняя обрезка персика: все, что нужно знать о процедуре — читай в материале.

Летняя обрезка персика: зачем ее делать

Обрезку делают для того, чтобы дерево дольше росло и приносило больше сочных плодов. Ведь растение получает влагу и все необходимые элементы с земли.

Через корни все это проходит по стволу и доходит к ветвям.

И именно из-за того, что крона дерева слишком быстро становится густой, центральные ветви остаются лишенными достаточного количества солнечных лучей и микроэлементов. Они лысеют и хуже плодоносят.

Обрезка персика летом: как правильно осуществить

Для того чтобы качественно обрезать дерево, воспользуйся пошаговой инструкцией:

Протри лезвие ножа или садового секатора (антисептическим средством). Обрезку делай быстрый движением. Большую площадь среза обработай специальным раствором для быстрого заживления. Формируй кроны таким образом, чтобы ветки не мешали основе.

Схема обрезки персика на кольцо

Ее часто используют после того, как дерево перенесло ту или иную болезнь. Выражение “на кольцо” значит то, что резать ветки нужно под самое основание. Там есть кольцеобразный нарост, который отвечает за активное деление клеток. Для проведения такой процедуры, воспользуйся следующими шагами:

Обработай сам кольцеобразный нарост и выбранный инструмент. Оставь 0,5 см над линией роста ветки. Поставь на этом месте отметку. Сразу под отметкой сделай неглубокий надрез. На уровне 20 см над отметкой полностью обрежь ветку. Спиливай ее аккуратно, чтобы она резко не обломилась. Далее обрежь ее четко по отметке. Нанеси на место среза заживляющую смесь.

Летняя обрезка персика на почку

Обработай спиртом участок ветки, где собираешься делать надрез, и сам садовый инструмент. Посмотри, сколько почек должно остаться, и от самой верхней отмерь 0,5 см вверх. Поставь метку. На 30 см вверх от этой метки обрежь ветку полностью. Обрежь там, где нанесена отметка. Нанеси на место среза заживляющий раствор.

Раньше мы рассказывали, как ухаживать за гортензией в горшке и что для этого нужно.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.