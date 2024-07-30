Летняя обрезка персика: пошаговые схемы, инструменты и главные правила

В современном мире тяжело встретить человека, который бы не любил эти сочные и ароматные плоды. Но для тоо, чтобы урожай был хорошим, садоводы должны правильно ухаживать за деревьями.
Например, вносить удобрения, вовремя собирать плоды и обрезать ветки. Летняя обрезка персика: все, что нужно знать о процедуре — читай в материале.
Обрезку делают для того, чтобы дерево дольше росло и приносило больше сочных плодов. Ведь растение получает влагу и все необходимые элементы с земли.
Через корни все это проходит по стволу и доходит к ветвям.
Через корни все это проходит по стволу и доходит к ветвям.
И именно из-за того, что крона дерева слишком быстро становится густой, центральные ветви остаются лишенными достаточного количества солнечных лучей и микроэлементов. Они лысеют и хуже плодоносят.
Для того чтобы качественно обрезать дерево, воспользуйся пошаговой инструкцией:
Ее часто используют после того, как дерево перенесло ту или иную болезнь. Выражение “на кольцо” значит то, что резать ветки нужно под самое основание. Там есть кольцеобразный нарост, который отвечает за активное деление клеток. Для проведения такой процедуры, воспользуйся следующими шагами:
Раньше мы рассказывали, как ухаживать за гортензией в горшке и что для этого нужно.
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