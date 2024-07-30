Літня обрізка персика: покрокові схеми, інструменти та головні правила

У сучасному світі важко зустріти людину, яка б не любила ці соковиті та ароматні плоди. Але для того, аби урожай був гарним, садівники мусять правильно доглядати дерева.
Наприклад, вносити добрива, вчасно збирати плоди та обрізати гілки. Літня обрізка персика: все, що потрібно знати про процедуру — читай у матеріалі.
Обрізку роблять для того, щоб дерево довше росло і приносило більше соковитих плодів. Адже рослина отримує вологу та всі необхідні елементи із землі.
Через коріння все це проходить стовбуром і доходить до гілок.
Через коріння все це проходить стовбуром і доходить до гілок.
І саме через те, що крона дерева занадто швидко стає густою, центральні гілки залишаються позбавленими достатньої кількості сонячних променів та макроелементів. Вони лисіють і гірше родять.
Для того, щоб якісно обрізати дерево, скористайся покроковою інструкцією:
Її часто використовують після того, як дерево перенесло ту чи іншу хворобу. Вираз “на кільце” означає те, що різати гілки потрібно під саму основу. Там є кільцеподібний наріст, який відповідає за активний поділ клітин. Для проведення такої процедури скористайся наступними кроками:
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