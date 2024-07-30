Літня обрізка персика: покрокові схеми, інструменти та головні правила

У сучасному світі важко зустріти людину, яка б не любила ці соковиті та ароматні плоди. Але для того, аби урожай був гарним, садівники мусять правильно доглядати дерева.

Наприклад, вносити добрива, вчасно збирати плоди та обрізати гілки. Літня обрізка персика: все, що потрібно знати про процедуру — читай у матеріалі.

Літня обрізка персика: навіщо її здійснювати

Обрізку роблять для того, щоб дерево довше росло і приносило більше соковитих плодів. Адже рослина отримує вологу та всі необхідні елементи із землі.

Через коріння все це проходить стовбуром і доходить до гілок.

І саме через те, що крона дерева занадто швидко стає густою, центральні гілки залишаються позбавленими достатньої кількості сонячних променів та макроелементів. Вони лисіють і гірше родять.

Обрізка персика влітку: як правильно здійснити

Для того, щоб якісно обрізати дерево, скористайся покроковою інструкцією:

Протри лезо ножа чи садового секатора (антисептичним засобом). Обрізку здійснюй швидким рухом. Велику площу зрізу оброби спеціальним розчином для швидкого загоєння. Формуй крони так, щоб гілки не заважали основі.

Схема обрізки персика на кільце

Її часто використовують після того, як дерево перенесло ту чи іншу хворобу. Вираз “на кільце” означає те, що різати гілки потрібно під саму основу. Там є кільцеподібний наріст, який відповідає за активний поділ клітин. Для проведення такої процедури скористайся наступними кроками:

Оброби сам кільцеподібний наріст та обраний інструмент. Залиш 0,5 см над лінією зростання гілки. Постав на цьому місці позначку. Відразу під позначкою зроби неглибокий надріз. На рівні 20 см над позначкою повністю обріж гілку. Спилюй її акуратно, щоб вона різко не обломилася. Далі обріж її чітко за позначкою. Нанеси на місце зрізу загоювальну суміш.

Літня обрізка персика на бруньку

Оброби спиртом ділянку гілки, де збираєшся робити надріз, і сам садовий інструмент. Подивися, скільки бруньок має залишитися, і від верхньої відміряй 0,5 см вгору. Постав мітку. На 30 см нагору від цієї мітки обріж гілку повністю. Обріж там, де нанесено позначку. Нанеси на місце зрізу загоювальний розчин.

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