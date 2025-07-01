Як доглядати за еухарісом: секрети, які варто знати про лілію амазонську

Існують десятки різних кімнатних рослин. Багатьох приваблює еухаріс або ж лілія амазонська. Утім, ця рослина має свої особливості у догляді. Читай в матеріалі, як доглядати за квіткою еухаріс та що треба знати про особливості грунту.

Еухаріс: як доглядати за амазонською лілією

Насамперед що треба знати, то це, що ця квітка любить теплий клімат, яскраве, але розбавлене світло, помірний полив і добре дренований ґрунт.

Переважно лілія амазонська квітне один раз на рік, але в деяких випадках може і двічі. Цей процес відбувається навесні чи влітку, після періоду спокою.

Щоб еухаріс ріс правильно й квітнув, треба відповідний горщик. Він повинен мати хорошу дренажну систему, щоб вода не застоювалася. Адже саме це найчастіше приводить до гниття коріння.

Тому розмір горщика повинен відповідати розміру рослини та її кореневій системі. Зазвичай для цього підходять місткості діаметром від 20 до 25 см для молодих рослин.

Велику роль у догляді за лілією амазонською грає ґрунт. Він має бути дренованим та бути багатим на органічну речовину.

Якщо ти шукаєш правильний догляд за еухарісом, то розпочни із розміщення ґрунту у горщику. На дно горщика помісти шар дренажу (наприклад керамзит) завтовшки близько 2-3 сантиметрів. Потім додай шар підготовленого ґрунту, наповнюючи горщик на 1/3 його висоти.

Тобі може знадобитися інформація, як поливати еухаріс. Насамперед зверни увагу на те, чи просочується через дренажні отвори у горщику.

Поливати лілію амазонську треба відразу, як підсихає ґрунт. Але вода не повинна застоюватися.

Чому не цвіте еухаріс

У догляді за рослинами можуть виникати проблеми. Ти можеш замислюватися, чому не цвіте еухаріс. Це може статися, якщо ти не правильно доглядаєш за ґрунтом і не правильно поливаєш рослину. Інший варіант — еухарісу мало світла. Рослина має бути у місці з яскравим, але розбавленим світлом.

Пряме сонячне світло може спричинити опіки на листі. Крім цього, треба регулярно видаляти пожовкле або зів’яле листя, щоб запобігти розвитку грибкових захворювань і зберегти естетичний вид рослини.

Кімнатні рослини не лише прикрашають будинок, а й мають багато корисних властивостей. Раніше ми розповідали, які кімнатні рослини допомагають краще заснути.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.