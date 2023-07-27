Для свиданий, работы или финансов. Лунный календарь удачных дней на август 2023 — подробно

Лунный календарь удобен для тех, кто любит планировать и знать заранее, чего ожидать и к чему готовиться. Даже во время войны люди стараются для всего найти время и жить полной жизнью, насколько это возможно. Читай в нашем материале лунный календарь удачных дней на август 2023.

Фазы Луны в августе 2023

Растущая Луна — 17-30 августа.

Полнолуние — 1, 31 августа.

Убывающая Луна — 2-15 августа.

Новолуние — 16 августа.

По фазам Луны определяют благоприятные и неблагоприятные дни. Мы подробно опишем их для тебя, ведь каждое движение Луны может влиять на финансовые дела, настроения, возможности и перспективы.

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Лунный календарь удачных дней на август 2023

Благоприятные дни: 2-4, 6, 11, 21, 26 августа.

Неблагоприятные дни: 1, 8, 16, 24, 31 августа.

Таким образом, благоприятных дней в августе будет семь. На них лучше сделать много планов, чтобы все шло отлично. Ниже мы расскажем, что именно можно делать в удачные дни августа этого года.

Удачные дни в августе 2023

Читай подробно, какие дни лучше всего подходят для кропотливой работы, романтических свиданий, отдыха или обдумывания своей жизни. Все это мы подготовили для тебя, чтобы ты смог(-ла) запланировать важное на этот месяц.

Лунный календарь на 2-4 августа

Хотя Луна убывающая, день будет благоприятным для командной работы, обсуждений и планирования. Не обращайся в органы власти и не подписывай важные документы.

Если ты чувствуешь много сил и ресурса, направь их в творчество, развитие или чтение. Это время подходит для романтических знакомств, новых хобби.

Лунный календарь на 6 августа

День может пройти импульсивно и поспешно, но если у тебя нет важных дел, ты с этим легко справишься. Сложную работу лучше отложить на другой день.

День же замечательный для спорта и духовных практик. Можно провести его в одиночестве, чтобы почувствовать покой и единение с природой.

Лунный календарь на 11 августа

Работа с бумагами и финансами подарит успех. Также этот день подходит для умственной деятельности, изучения нового, написания тестов и экзаменов.

В этот день дела в государственных органах будут удачными, можно менять место жительства, путешествовать или ехать в командировку.

Лунный календарь на 21 августа

День, который лучше всего посвятить отдыху. На работе могут быть сложные вопросы, которые потребуют тщательного обдумывания.

Этот день может быть успешным для научной деятельности, романтического общения и обдумывания жизни. У тебя будет много энергии для себя и дел.

Лунный календарь на 26 августа

Благоприятный день для решения давних вопросов и проблем. 26 августа можно избавляться от старых вещей, делать генеральную уборку, обдумывать, искренние ли люди вокруг тебя.

День будет спокойным и приятным, без негативных моментов.

Раньше мы рассказывали, почему не нужно откладывать жизнь на потом.

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