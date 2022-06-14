“Подруга не хочет ничего планировать до конца войны. Как ей объяснить, почему не нужно откладывать жизнь на потом?”

Сейчас многие украинцы запрещают себе жить нормальной жизнью, ведь в стране война. Они не планируют отпуск, не позволяют себе купить что-то новое, ведь “не ко времени”. Однако в таком состоянии нельзя долго жить, нужно вернуться к привычной жизни и начать планировать.

Поэтому практикующий психолог, ведущая Утра в Большом Городе на ICTV Юлия Зорий рассказала, как позволить себе жить без угрызений совести и почему стоит это делать.

Застряли в 24 февраля

— Как ты?

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— Да нормально. Учусь как-то жить, но точно без планов на будущее. А вы?

— А мы планируем. Без планов тяжело. Они придают уверенности и оптимизма, но и не мешают жить здесь и сейчас. Так и спасаемся.

Так выглядел фрагмент смс-переписки с подругой. И я подумала, насколько важно и в то же время тяжело начать жить во время войны. Разберемся, почему важно все же возвращаться к привычной жизни, насколько это возможно и как это сделать.

Как начать жить?

Прежде всего, попробуй принять сложившуюся ситуацию. Ибо само принятие закономерно идет в цепочке переживания горя после шока, отрицания, злости, грусти. Это сложно, но бороться с тем, на что мы не можем повлиять, — безрезультатно. Дай себе время на осознание, что предыдущая жизнь в полной мере не вернется после войны.

Надо настраивать себя на принятие новой реальности и адаптацию к ней.

Дальше — будь честным с собой. Спроси себя: “Почему мне или моей семье сейчас это необходимо? Что будет со мной, если мы продолжим себе запрещать жить здесь и сейчас?” Потому что жизнь уже идет. И вряд ли кто-то может гарантировать нам то безопасное завтра. От нас не очень зависит завтра, но точно по силам сделать лучшим наше сегодня.

Маленькими шагами

Постепенно начни планировать свой день, затем следующий, далее выходные.

Попробуй каждый день расписывать простые бытовые дела: уборка, ревизия полочек или шкафов и т.д.

Составь список покупок и приблизительное меню.

Сам процесс планирования поможет отвлечься, а выполнение этих задач будет постепенно возвращаться в привычный ритм жизни. Обязательно вечером проверь, сколько смог(-ла) выполнить из запланированного, похвали себя за эти хоть и маленькие, но столь важные шаги.

Дозируй время, которое проводишь за просмотром новостей. Оставь себе несколько Telegram-каналов или СМИ, которым доверяешь, и следи за ними в определенное время. Таким образом ты ограничишь непрерывный поток негативной информации, после которой чувствуешь раздраженность, тревогу, страх.

Постепенно возвращай в жизнь физическую активность: прогулки, бег, игры с детьми, движение и т.д. Ведь любое физическое действие поможет снизить эмоциональную нагрузку.

Позволь себе эмоции, делитесь переживаниями с близкими, говори с ними о своих чувствах. Вместе легче пережить критический момент.

Не ко времени

Будь готов(-а), что тебя могут осуждать, винить. К сожалению, это самый простой способ дать волю своей агрессии.

По возможности минимизируй общение с такими людьми и помни, что это твоя жизнь и ты несешь ответственность за нее.

Твоя цель — сохранить себя, заново научиться жить максимально комфортно и счастливо, насколько это возможно и насколько позволяют условия, в которых ты находишься.

Война истощила нас и физически, и морально. Ранее мы подробно рассказывали об усталости от войны: какой она бывает и как ее побороть.

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