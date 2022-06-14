Советы

“Подруга не хочет ничего планировать до конца войны. Как ей объяснить, почему не нужно откладывать жизнь на потом?”

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июня 2022, 10:00
Чому не треба відкладати життя на потім через війну
Фото: Unsplash

Советы

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телеведущая канала СТБ

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Кризисная консультантка Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту

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“Подруга не хочет ничего планировать до конца войны. Как ей объяснить, почему не нужно откладывать жизнь на потом?”
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