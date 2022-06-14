“Подруга не хочет ничего планировать до конца войны. Как ей объяснить, почему не нужно откладывать жизнь на потом?”

Сейчас многие украинцы запрещают себе жить нормальной жизнью, ведь в стране война. Они не планируют отпуск, не позволяют себе купить что-то новое, ведь “не ко времени”. Однако в таком состоянии нельзя долго жить, нужно вернуться к привычной жизни и начать планировать.
Поэтому практикующий психолог, ведущая Утра в Большом Городе на ICTV Юлия Зорий рассказала, как позволить себе жить без угрызений совести и почему стоит это делать.
— Как ты?
— Да нормально. Учусь как-то жить, но точно без планов на будущее. А вы?
— А мы планируем. Без планов тяжело. Они придают уверенности и оптимизма, но и не мешают жить здесь и сейчас. Так и спасаемся.
Так выглядел фрагмент смс-переписки с подругой. И я подумала, насколько важно и в то же время тяжело начать жить во время войны. Разберемся, почему важно все же возвращаться к привычной жизни, насколько это возможно и как это сделать.
Прежде всего, попробуй принять сложившуюся ситуацию. Ибо само принятие закономерно идет в цепочке переживания горя после шока, отрицания, злости, грусти. Это сложно, но бороться с тем, на что мы не можем повлиять, — безрезультатно. Дай себе время на осознание, что предыдущая жизнь в полной мере не вернется после войны.
Надо настраивать себя на принятие новой реальности и адаптацию к ней.
Надо настраивать себя на принятие новой реальности и адаптацию к ней.
Дальше — будь честным с собой. Спроси себя: “Почему мне или моей семье сейчас это необходимо? Что будет со мной, если мы продолжим себе запрещать жить здесь и сейчас?” Потому что жизнь уже идет. И вряд ли кто-то может гарантировать нам то безопасное завтра. От нас не очень зависит завтра, но точно по силам сделать лучшим наше сегодня.
Сам процесс планирования поможет отвлечься, а выполнение этих задач будет постепенно возвращаться в привычный ритм жизни. Обязательно вечером проверь, сколько смог(-ла) выполнить из запланированного, похвали себя за эти хоть и маленькие, но столь важные шаги.
Дозируй время, которое проводишь за просмотром новостей. Оставь себе несколько Telegram-каналов или СМИ, которым доверяешь, и следи за ними в определенное время. Таким образом ты ограничишь непрерывный поток негативной информации, после которой чувствуешь раздраженность, тревогу, страх.
Постепенно возвращай в жизнь физическую активность: прогулки, бег, игры с детьми, движение и т.д. Ведь любое физическое действие поможет снизить эмоциональную нагрузку.
Постепенно возвращай в жизнь физическую активность: прогулки, бег, игры с детьми, движение и т.д. Ведь любое физическое действие поможет снизить эмоциональную нагрузку.
Позволь себе эмоции, делитесь переживаниями с близкими, говори с ними о своих чувствах. Вместе легче пережить критический момент.
Будь готов(-а), что тебя могут осуждать, винить. К сожалению, это самый простой способ дать волю своей агрессии.
По возможности минимизируй общение с такими людьми и помни, что это твоя жизнь и ты несешь ответственность за нее.
По возможности минимизируй общение с такими людьми и помни, что это твоя жизнь и ты несешь ответственность за нее.
Твоя цель — сохранить себя, заново научиться жить максимально комфортно и счастливо, насколько это возможно и насколько позволяют условия, в которых ты находишься.
Война истощила нас и физически, и морально. Ранее мы подробно рассказывали об усталости от войны: какой она бывает и как ее побороть.
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